Ťažký výdych Jána Ďurovčíka

BRATISLAVA – Gasp znamená po anglicky ťažký dych, ale je to aj krátke, rytmicky dobre znejúce slovo, ktoré si Ján Ďurovčík zvolil za názov svojej hudobno-tanečnej „jam session“.

6. aug 2003 o 12:00

Premiéra sa bude konať v divadle Aréna 22. septembra. Šou pre päť tanečníkov počas októbra ďalej poputuje do takmer troch desiatok slovenských miest, medzi inými aj do Košíc, Banskej Bystrice, Martina, Ružomberka, Trenčína či Skalice. Rekvizitami využívanými na dosiahnutie zvukových efektov budú tentoraz rôzne murárske náradia vrátane lešenia a fúrikov. Hudbu do projektu komponujú mladí tvorcovia zo Štúdia Apel.

Choreograf Ján Ďurovčík bude mať september rušný nielen pre prípravy na premiéru projektu Gasp.

Už 4. septembra totiž letí na rokovanie do Japonska, kde by mal na pozvanie Japonskej asociácie súčasného divadla naštudovať Stravinského Vtáka Ohniváka. Túto choreografiu pripravil Ján Ďurovčík ešte pred šiestimi rokmi pre Bratislavské divadlo tanca a mala by sa prezentovať v rámci festivalu venovaného súčasnej svetovej choreografii, ktorý sa bude konať v januári 2004 v Novom národnom divadle v Tokiu. (zu)