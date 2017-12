Spevák Mark Owen bol z vystúpenia s Robbiem Williamsom dojatý

6. aug 2003 o 9:00 TASR

Londýn 6. augusta (TASR) - Bývalý člen britskej chlapčenskej kapely Take That Mark Owen označil vystúpenie s bývalým kolegom Robbiem Williamsom za veľmi emotívne, píše bulvárny magazín The Sun.

Dvojica si v nedeľu po prvýkrát po ôsmich rokoch spolu zaspievala duet na koncerte v Knebworthe v anglickom Hertfordshire.

Owen sa vyjadril, že spoločné vystúpenie bolo pre neho citovým zážitkom a ich pieseň Back For Good, ktorú zaspievali pred zrakmi 125 000 fanúšikov, bola najväčšou šou, akú kedy zažil.

"Bolo to veľmi emotívne vystúpenie ... a objavili sa i slzy. Bola to úžasná noc a jedna z najneuveriteľnejších chvíľ v mojom živote ... Vystúpenie s Robbiem bolo skvelé a prinieslo mnoho spomienok," vyhlásil Owen.

Spevák tiež dodal, že Robbie mu zaželal veľa šťastia pri uvedení jeho nového sólového albumu. Owenov nový singel Four Minute Warning sa predstavil v Británii v pondelok.

