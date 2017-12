Herečka Kim Basingerová sa predstaví v novej romantickej komédii

New York 6. augusta (TASR) - Hollywoodska diva Kim Basingerová si zahrá v romantickej komédii Elvis Has Left the Building.

6. aug 2003 o 8:40 TASR

Režisérom snímky spoločnosti Capitol Films je Joel Zwick, ktorý má na svojom konte už úspešnú komédiu Moja veľká tučná grécka svadba. Príťažlivá blondínka vo filme stvárni dílerku kozmetiky, ktorá sa narodila počas koncertu Elvisa Prelseyho a jej život je s kráľom rockďnďrollu záhadne prepojený. Po náhodnom zabití dvoch Elvisových pracovníkov uteká pred FBI.