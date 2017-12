Frankensteina nakrúca na Slovensku bývalá hviezda popmusic Luke Goss

6. aug 2003 o 11:45 TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) - V kolibských ateliéroch sa opäť nakrúca film. Americkí a britskí tvorcovia už mesiac realizujú na Slovensku dvojdielny televízny film Frankenstein pre známu televíznu stanicu Hallmark. Najnovšiu filmovú verziu svetoznámeho románu Mary Shellyovej o temnom vedcovi Victorovi Frankensteinovi a jeho neľudsky-ľudskom výtvore režíruje renomovaný britský televízny režisér Kevin Connor, ktorý sa podpísal pod mnohé slávne a úspešné televízne filmy a seriály ako Matka Tereza s Geraldinou Chaplinovou, Príbeh Elizabeth Taylorovej, Diana: jej pravdivý príbeh, Návrat Sherlocka Holmesa, Mesačný svit (s Bruceom Willisom a Cybill Shepherdovou) alebo Hotel. Umelovytvoreného netvora stvárňuje bývalá hviezda britskej popmusic konca 80. rokov Luke Goss zo skupiny The Bros, ktorý sa preslávil hitom When Will I Be Famous. Bratia Gossovci, blonďavé dvojičky, boli koncom 80. rokov idolmi tínedžeriek na celom svete. Dnes 35-ročný Luke sa v polovici 90. rokov dal na hereckú dráhu a účinkoval v londýnskych predstaveniach známych muzikálov. Pred filmovou kamerou debutoval v roku 2000 a okrem iných si zahral v pokračovaní známeho hororu Blade 2, ktorý sa natáčal v Prahe. Kvôli Frankensteinovi sa na Slovensku po krátkom čase opäť objavila aj kanadská herečka Julie Delpy známa z trilógie Tri farby: Biela režiséra Krzysztofa Kieslowskeho. Porotkyňa minuloročného Medzinárodného filmového festivalu Bratislava hrá lásku doktora Frankensteina.

Na Slovensku si filmový štáb odkrúti spolu 54 natáčacích dní. Prvá klapka padla 6. júla a nakrúcať sa bude až do konca septembra. Okrem kolibských ateliérov sa štáb objaví aj v početných exteriéroch ako kaštieľ v Malých Vozokanoch, skanzen slovenskej dediny v Martine, Terchová, Čachtice, Devínska Nová Ves, či samotná Bratislava. Už tradične zahraniční tvorcovia obsadili do menších úloh aj slovenských hercov Milana Bahúla, Vlada Černého, Andyho Hryca, či mladého Tomáša Maštalýra. Najväčšiu hereckú príležitosť dostala Monika Hilmerová, ktorá hrá jednu z členiek Frankensteinovskej rodiny.

"Zobrala som amerického producenta na divadelné predstavenie Tančiareň vo Hviezdoslavovho divadla, aby sám videl, akých tu máme hercov. Na základe toho niekoľkých hneď pozval na casting," hovorí Iveta Hrdlovičová, generálna riaditeľka produkčnej spoločnosti Koliba Production & Service, ktorá zabezpečuje realizáciu filmu na Slovensku. Ako dodala, je to vôbec prvýkrát, čo je v zahraničnom projekte v maximálnej možnej miere zastúpená slovenská produkcia.

V kolibských ateliéroch naposledy nakrúcali americkí filmári pred dvomi rokmi - televízny miniseriál Povstanie z obdobia druhej svetovej vojny.