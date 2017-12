Najnovší film Liz Hurleyovej sa stal prepadákom

Londýn 6. augusta (TASR) - Najnovší film britskej herečky a modelky Liz Hurleyovej sa stal so ziskom "úbohých" 28.950 britských libier v Británii prepadákom.

6. aug 2003 o 17:30 TASR

Snímka Double Whammy sa dokonca nedostala ani do prvej pätnástky, a to i napriek veľkej propagačnej kampani. V Spojených štátoch amerických ho do kín dokonca ani neuviedli. Miesto toho putoval rovno do videopožičovní.

Film mal v Británii premiéru pred dvoma týždňami, pričom jeho tvorcovia vkladali nádeje do sexappealu hlavnej hrdinky, ktorý mal do kín prilákať divákov.

Bývalá priateľka známej filmovej hviezdy Hugha Granta vo filme stvárňuje chiropraktičku, ktorá sa zaľúbi do newyorského policajta.

12 kac juh