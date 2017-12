Nedožitým 75. narodeninám Andyho Warhola sa venujú početné múzeá i galérie

Pittsburgh/New York/Frankfurt nad Mohanom 6. augusta (TASR) - Kráľovi pop artu Andymu Warholovi venujú v týchto dňoch - v súvislosti s jeho dnešným jubileom, ...

6. aug 2003 o 18:31 TASR

Pittsburgh/New York/Frankfurt nad Mohanom 6. augusta (TASR) - Kráľovi pop artu Andymu Warholovi venujú v týchto dňoch - v súvislosti s jeho dnešným jubileom, nedožitými 75. narodeninami - mimoriadnu pozornosť múzeá a galérie v početných krajinách sveta.

Múzeum moderného umenia v New Yorku prezentuje Warholove čiernobiele filmové portréty, ktoré nakrútil o priateľoch a kolegoch, napríklad hercovi a režisérovi Dennisovi Hopperovi či Salvadore Dalím.

Warholovo rodisko Pittsburgh venuje umelcovi seriál podujatí pod názvom Summer of Andy, súčasťou ktorého sú výstavy, prednášky a rôzne párty. Výstava 900 obrazov, 77 sôch, 1500 kresieb, 600 grafík, ale aj diapozitívov a filmov v miestnom múzeu by mala potvrdiť Warholovo dominantné postavenie v sfére umenia 20. storočia. Obnovená expozícia The American Supermarket by mala ukázať, ako sa Warholovi podarilo skĺbiť reklamu a spotrebu, čo výraznou mierou ovplyvnilo aj budúci vývoj v tejto oblasti.

Múzeum výtvarného umenia v texaskom Dallase venovalo Warholovi osobitnú šou pod názvom Warhol and Jackie: An Artist and an Icon.

Múzeum moderného umenia vo Frankfurte nad Mohanom pripravuje na september Warholovu výstavu 15 Time Capsules, kým v galérii starej radnice bavorského mestečka Prien am Chiemsee bude paralelne otvorená výstava venovaná pamiatke Andyho Warhola, potomka vysťahovalcov z obce Miková v Svidníckom okrese.