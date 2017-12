Sting tvrdí, že neexistuje náboženstvo, iba sex a hudba

Sex, láska, náboženstvo a 11. september 2001. To sú témy, s ktorými sa chce britský spevák a skladateľ Sting podeliť s fanúšikmi na jeho najnovšom albume Sacred Love. Novinka vychádza koncom augusta, na svete je už prvý singel Send Your Love.

Prečo sa Sting vracia k tragickej udalosti spred dvoch rokov, ktorú už zaznamenalo tak veľa hudobníkov? Zdá sa, že spomienka na tento deň je preňho stále čerstvá. Jedenásteho septembra odohral v Taliansku výnimočný koncert. „Bola to posledná vec, ktorú som chcel robiť,“ povedal Sting v tlačovej správe. „Ľudia prišli z celého sveta a ja som cítil, že potrebujú niečo ako terapiu. V ten večer sme chceli byť všetci spolu,“ rozpamätáva sa na tragický deň. Neopakovateľná intimita šou sa zachovala v podobe živého albumu a DVD s názvom All This Time.

Spomienky na 11. september zo Stinga nevyprchali: „Všetci sme napojení na energiu tohto sveta a musíme zistiť, o čo ide.“ Každý muž, každá žena, každý národ, hľadajú posvätnú lásku, spieva v piesni Send Your Love, ktorá v sebe zahŕňa motto celého albumu, ktoré poznajú všetci souloví speváci: Láska dokáže zachrániť deň, napísal o jeho novom albume Rolling Stone.

Album Sacred Love vznikol v Paríži počas vojny v Iraku. Stingovi opäť pomohol spoluproducent Kipper, ktorý sa podieľal na predchádzajúcich albumoch Brand New Day a All This Time. Na albume sa v duete Whenever I Say Your Name objaví americká speváčka Mary J. Blige a na sitar Anoushka Shankarová, ako aj Stingova hudobná rodina: gitarista Dominic Miller, klávesový hráč Jason Rebello, trubkár Chris Botti a bubeník Manu Katche.

„Neexistuje náboženstvo, iba sex a hudba,“ spieva v skladbe This War, ktorá reaguje na vojnu v Iraku. „Toto je moja odpoveď na otázku, čo pre mňa znamenajú náboženstvá. Jedným z nich je hudba a druhým romantická láska, sexuálna láska.“

Počas písania autobiografie The Book of My Life mu vraj napadla pieseň Whenever I Say Your Name, ktorú nahral spolu s Mary J. Blige. „Nie je to romantická zlátanina. Ak niekoho miluješ, je to skoro až náboženský zážitok. Mary je niečo ako novodobá Aretha Franklinová, a svoju vášeň preniesla aj na mňa. Som suchársky Angličan, len ťažko dostanem zo seba vášeň. Potrebujem pomoc!“

Sting napísal množstvo fantastických skladieb, buď s Police alebo počas svojej sólovej dráhy. Album Sacred Love by sa mohol zaradiť medzi jeho najlepšie nahrávky a podľa prvých kritík je minimálne taký dobrý, ako bol jeho album Ten Summoner‘s Tales z roku 1993.

„Najprv som nemal chuť napísať nové piesne. Po jedenástom septembri, a počas vojny bolo veľmi ťažké byť tvorivý. Rozčarovanie z toho všetkého sa prejavilo na nových pesničkách. Je tam strach a hrôza, ale tiež obrovská radosť a viera. Je to svojím spôsobom veľmi realistický album,“ dodáva Sting.

