George Clooney nedbá o svoh vzhľad

7. aug 2003 o 8:40 TASR

Berlín 7. augusta (TASR) - Hollywoodsky miláčik žien George Clooney, ktorý pravidelne figuruje v rebríčkoch medzi najatraktívnejšími mužmi planéty, nedbá o svoj výzor.

"Nestarám sa o svoj vzhľad. Nemám ani osobného štylistu, či kozmetičku. Pre muža nie je sexi, ak sa neustále stará o svoj výzor," uviedol herec pre nemecký magazín Stern.

Clooney, ktorý sa preslávil účinkovaním v televíznom seriáli z nemocničného prostredia Pohotovosť, však pripúšťa, že otázka vzhľadu je pre ženy dôležitejšia, ako pre ich polovičky.

"K skvelým ženám patria aj skvele vyzerajúce šaty," vyhlásil herec. "Mám tú výhodu, že som muž. Môžem si dovoliť nosiť biele tričko a džínsy. Môžem zošedivieť, zostarnúť, avšak nikto si nepomyslí: Bože, ako vyzerá!" dodal.

Štyridsaťdvaročný miláčik ženskej časti publika tiež nemieni robiť nič pre to, aby vyzeral mladšie. "Ak ste muž, mali by ste byť šťastný, že môžte dôstojne zostarnúť. Ani vo filmoch nepoužívam žiadne mejkapy a nenosím šaty, ktoré sa mi nehodia. Mám 42 a chcem, aby sa so mnou zaobchádzalo ako s dospelým," uviedol populárny herec.

Čitatelia časopisu People Clooneyho v máji zvolili do päťdesiatky najkrajších ľudí na svete. Herca tiež často chvália za jeho módny vkus.

"Nemám ani potuchy, prečo ma považujú za skvele oblečeného. Už roky nosím ten istý starý oblek a rovnaké čierne topánky na každú udalosť," priznáva.

"Ak si ženy oblečú tie isté šaty dvakrát, sú médiami takmer zlynčované. Ale, čo sa týka mňa, je každý nadšený a vravia, že môj oblek vyzerá výborne," vyhlásil Clooney.