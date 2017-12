Kežmarské múzeum chystá Dni židovskej kultúry

7. aug 2003 o 13:55 TASR

Kežmarok 7. augusta (TASR) - Pripomenúť najmä mladým ľuďom utrpenie židovského obyvateľstva, ktoré tvorilo v predvojnovom období pätinu obyvateľov Kežmarku, je cieľom pripravovaných II. dní židovskej kultúry. Uskutočnia sa v Kežmarku 14. augusta a v spolupráci s poľskými kolegami z Bochne ich pripravilo tamojšie múzeum. Jeho riaditeľka Erika Cintulová na dnešnej tlačovej besede informovala, že súčasťou programu bude seminár o období holokaustu na Spiši a v Poľsku, výstava Židia bocheňski a koncert sláčikového kvarteta ARCO z Bochne.

Historička Nora Baráthová zdôraznila, že podnetom k zorganizovaniu podujatia boli rastúce prejavy antisemitizmu. Tie môže podľa nej eliminovať poznanie židovskej histórie a kultúry. Ako povedala, z početnej židovskej komunity v Kežmarku sa vrátila po vojne ani nie desatina, a takmer všetci sa neskôr vysťahovali do Izraela.

Predstavila novinárom originál nápisu, ktorý sa našiel v dome, kde sa koncom vojny skrývali židovské ženy s deťmi. Nik z nich neprežil. Zostal iba nápis, ktorý zachránila Kežmarčanka, nevlastná matka iného židovského dieťaťa. To priniesla počas vojny do mesta v batohu dvojica utekajúca z Poľska smerom do Maďarska. Chlapca sa ujala a vychovala ho zmiešaná nemecko-židovská rodina.

"Podobných priam románových príbehov je v Kežmarku viac. Žiaľ, faktografické doklady zväčša chýbajú," konštatovala Baráthová. Niektoré sa však podarilo zdokumentovať a budú o nich hovoriť aj na pripravovanom seminári. Prednášky by chceli vydať formou zborníka, ale zatiaľ chýbajú potrebné financie.

Výstava z expozície múzea v poľskej Bochni potrvá v Kežmarku do 12. septembra, aby ju mohli navštíviť žiaci základných a stredných škôl z regiónu Spiša.