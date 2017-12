Herečke Jennifer Connellyovej sa narodil syn

7. aug 2003 o 19:29 TASR

Los Angeles 7. augusta (TASR) - Americká herečka Jennifer Connellyová, známa z filmov Hulk alebo Čistá duša, porodila v utorok chlapčeka. Oznámila to dnes v Los Angeles jej hovorkyňa.

Otcom dieťaťa je herečkin manžel Paul Bettany, za ktorého sa vydala v decembri minulého roka. Connellyová má ešte päťročného syna Kaia z predchádzajúceho vzťahu.

Tridsaťdvaročná Connellyová a rovnako starý Bettany sa spoznali na nakrúcaní filmu Čistá myseľ, v ktorom hral Russell Crowe úlohu schizofrenického matematického génia Johna Forbesa Nasha.

Za vedľajšiu úlohu Nashovej spolužiačky získala Connellyová v roku 2002 Oscara.

K Bettanyho najnovším projektom patria filmy Master and Commander: The Far Side of the World (s Russellom Crowom) a Wimbledon (s Kirsten Dunstovou).