Som odnikiaľ, povedal raz kráľ popartu hrdo

Za koreňmi Andyho Warhola sa na jeho sedemdesiatepiate narodeniny do múzea v Medzilaborciach vydali aj zahraniční novinári

8. aug 2003 o 12:00

Andy Warhol (6. august 1928 - 22. február 1987) v múzeu v Medzilaborciach. FOTO - ČTK

GLOSA/VÝTVARNÉ UMENIEVýchodné Slovensko. Krajina nikoho. Trinásť hodín ide do Medzilaboriec vlak z Prahy. Na poslednom úseku cesty vlak zastavia pasúce sa kravy. Potom: opustené fabriky, billboardy, ktoré donekonečna propagujú luxolovú farbu, zastávky s rozbitými oknami, kam by sa zmestilo viac ľudí než pojme autobus. Zo stanice je to do dediny kilometer, potom sa cesta točí a naraz sa za dvoma plechovkami s Campbellovou polievkami obrovskými ako stĺpy objaví veľká biela budova, monolit, žiari ako monumentálna šľahačková torta, z ktorej každú chvíľu vyskočí striptérka: Múzeum Andyho Warhola alebo aj Múzeum moderného umenia.

Niekedy na sklonku vojny v ďalekom Pitttsburgu v Pensylvánii už pracoval šťúply potomok prisťahovalcov na svojich prvých kresbách. Andrej Warhola bol plachý chlapec, často chorľavel, ale jeho matka sa oňho s láskou starala. Modlila sa, veľa mu čítala a rozprávala o ďalekej vlasti. „I am from nowhere,“ povie Andy Warhol neskôr - nemám vlasť.

Veľká biela kocka

„Dlho trvalo,“ hovorí kurátor Michal Bycko, „než sme našli túto budovu. Pôvodne to mala byť pošta, ale potom zmizli peniaze na rekonštrukciu niekde v straníckych kanáloch. Prišla zmena režimu, železná opona sa zdvihla. Veľká biela kocka bola prázdna, pred dvanástimi rokmi, roku 1991 sa sem nasťahovalo múzeum.

Bycko prechádza halami múzea v papučiach, všade je ticho, len Nico spieva z diaľky tichučko čosi o nejakej osudovej žene. Bycko sa šuchce popri vitrínach, v ktorých sú listy, matkine listy domov, cestovné doklady, Andyho prvá kamera. Popri Andyho krstnej košieľke a fotografiách jeho bratov, popri tuctoch faksimile kráv, Marylin, ktoré dávajú prehľad o jeho celom diele. Bycko hovorí, že obyvateľom vtedy nikto nepoložil otázku, ktoré z originálov by tu mali byť. Asi dvadsať sa ich dalo zohnať, medzi nimi portrét Ingrid Bergmanovej, Kvety 1 a 2, a na výslovné želanie dedinčanov Červeného Lenina. Tento výber, hovorí Bycko, je výrazom túžby po známom. Ľudia vtedy potrebovali mostík, čosi, čo by spojilo Campbellove plechovky pri vchode s minulosťou.

Veľký Slovák?

Otvorenie múzea musel byť šok. Po okolí sa zatvárali fabriky jedna za druhou. Vihorlat, kedysi najväčší zdroj pracovných miest v regióne, zredukoval počet zamestnancov z dvochtisíc na dvesto. Pred privatizáciou tu ešte vyrábali uzávery do tankov, dnes súčiastky na šijacie stroje. Mnohí by vtedy radi odišli inam, ale peniaze im nestačili ani na vlak. Nielen preto to musel byť pre všetkých šok, keď sem z každej strany dorazili mladí ľudia, umelci, intelektuáli a pozerali si pár plechoviek. Blázni v okuliaroch a parochniach, čo chceli vyzerať ako Warhol, čo pili ešte viac než oni.

Bycko je presvedčený, že „mnoho dobrých vecí sa začína šokom“. Ľudia sú nútení zaoberať sa cudzincami. Verí, že tento kraj sa tým väčšmi otvorí svetu. Bycko, bradatý muž v zelenej safari veste, je možno rojko, v každom prípade dobrodruh. Začiatkom sedemdesiatych rokov ako študent umenia v Prešove počul o Warholovi prvýkrát. Profesor sa opýtal jedného z jeho spolužiakov, ktorý sa volal Warhola, či je príbuzným toho slávneho popartového umelca. Ten len pokrčil plecami. Ale Bycka to už nainfikovalo. Veľký Warhol bol Slovák? Pustil sa do hľadania, písal listy do Ameriky a pýtal sa na Warholove korene. Dostal kontakt na jeho príbuzných v Pittsburgu.

Indície sa začali množiť, a Bycko už nepopustil - pátral po všetkých možných Varcholoch a Varholoch, až kým našiel to, čo hľadal, a už nemal pochybnosti: Andrej Warhola, otec Andyho, odišiel zo Slovenska roku 1912. Drel ako pomocný baník okolo Pittsburgu, ale stále to nebolo dosť na lodný lístok pre jeho ženu Júliu. Potom prišla vojna, Júliini rodičia zomreli. A až o deväť rokov, roku 1921 prišla za ním.

MARIAN BLASBERG,

Medzilaborce - Berlín

Nedožité 75. narodeniny Andyho Warhola si pripomenuli aj v jeho Múzeu moderného umenia v Medzilaborciach. Vydali 75 kusov limitovaných príležitostných pohľadníc s autoportrétom umelca a jedným z jeho diel a rovnaký počet korešpondenčných lístkov s portrétom Andyho Warhola. Spomienka na Andyho Warhola bude ešte v sobotu večer a bude ňou videoprojekcia o jeho dielach a živote. Počas víkendu sa v rodisku umelcových rodičov v obci Miková vo Svidníckom okrese uskutoční tradičný rusínsky folklórny festival a zádušná omša. (tasr)