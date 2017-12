Supple People: Baví nás hudobná všestrannosť

Možno si ich pamätáte z posledných Bratislavských džezových dní. Trnavskí Fuse Jazz vtedy otvárali najväčší slovenský džezový festival. Dnes sa traja členovia tejto skupiny vracajú, nie v džezovom šate, ale ako skupina Supple People. Táto bratislavsko-trn

avská funky kapela, ktorú môžete pravidelne stretnúť na koncertoch v pube Aligátor, vydala debutový rovnomenný album. Skupina hrá v zložení Gabriel Vohlárik - spev, Michal Bugala - gitary, Štefan Bugala - bicie, Juraj Gregorík - basa a Pavel Bartovič - klávesy. O tom, ako sa jej darí prechádzať od vážnejšieho džezu k populárnejšiemu a ľahkostráviteľnému funky, sme sa rozprávali so ŠTEFANOM BUGALOM.

Pripravovali ste album so skupinou Fuse Jazz, predbehli ho však Supple People. Nemáte teraz na vašu domovskú džezovú skupinu čas?

„Nie, Supple People sú už vonku a album s Fuse Jazz by mal vyjsť do konca roka.“

Obe skupiny hrajú rozdielnu hudbu. Nerobí vám problém skákať od žánru k žánru?

„Vôbec nie. Mnoho svetových džezových hudobníkov dnes nahráva popovým, dokonca rockovým kapelám podklady na ich albumy. Nevidím v tom žiadny problém. Baví ma to, veď okrem toho hrám ešte v elektronickej skupine Veneer, dokonca pôsobím aj v jednej bluesovej skupine.“

Nie je to na škodu veci? Prečo sa nevenujete iba Fuse Jazz?

„Vo Fuse Jazz som lídrom, ale mňa baví muzikantská všestrannosť a rád posúvam hudbu ďalej. Napríklad pripravovaný album s Fuse Jazz už nebude klasickým džezrockom, akým sme sa prezentovali na Bratislavských džezových dňoch. Bude tam viac akustických polôh, ktoré nemajú s džezrockom veľa spoločné.“

V Supple People sa o autorstvo pesničiek delí viacero členov, ako aj externých textárov. Majú Supple People lídra?

„Dalo by sa povedať, že je ním môj brat Michal, aj keď v kapele fungujú demokratické pomery.“

Aké má skupina ciele? Podľa kampane dosť ambiciózne, nie?

„V prvom rade chceme hrať, aby to bolo dobré, ako keď hráme každý mesiac v Aligátore. Nerozmýšlame programovo nad tým, čo bude, ale určite by sme so Supple People chceli zájsť čo najďalej.“

Povedali ste nám, že jeden z predchádzajúcich členov odišiel hrať na loď do Fínska. Nikto z kapely sa tam nechystá?

„To určite nie. Keď sa bavíme o peniazoch, je iné hrať vo Fínsku na lodi ako u nás. Viete, v umení je to ťažké.“ PETER BÁLIK