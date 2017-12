J-Lo a Ben. Prepadák nezatieni hviezdnu svadbu

8. aug 2003 o 9:00

FOTO - REUTERS

Je to absolútny hollywoodsky párik: Jennifer Lopezová a Ben Affleck. Pred niekoľkými dňami sa konala americká premiéra ich spoločného filmu Gigli, štart bol katastrofálny. Jennifer Lopezová ako lesbická vrahyňa a Ben Affleck ako drsný gauner sú podľa kritiky nepozerateľní a film zúfalý.

Zaľúbili sa do seba počas jeho nakrúcania, no svoj vzťah zverejnili, až keď bol film hotový. Pre zmluvnú povinnosť propagovať nový film sa teraz hviezdny pár chtiac-nechtiac musí stretávať s médiami. Ben Affleck, ktorý začal kariéru s Mattom Damonom v nezávislých vodách, ale medzitým už ako Daredevil a hrdina z Pearl Harboru je symbolom čistokrvne komerčného mainstreamu, povedal, že ľutuje, že klebety okolo svadby zatienili štart Gigli. „Chcel by som byť hercom tak, aby nič z môjho života nesúviselo s mojimi filmami. Myslím si, že filmu nepomáha, keď sa to, čo sa o ňom publikuje, tak tesne prepletá so súkromím ľudí, a je veľmi ťažké jedno od druhého oddeliť.“

Svadba vraj bude 5. októbra na Havaji. Svadobná zmluva upravuje všetky eventuality manželstva až nezvykle dôsledne: Ben Affleck si napríklad musí dobre rozmyslieť, či bude niekedy svojej žene neverný, lebo to by ho mohlo vyjsť až na päť miliónov. Ani kričať na seba Jennifer nenechá: tu mu hrozí pokuta desaťtisíc dolárov. Napriek všetkým týmto hrozbám sa Ben Affleck hrnie do manželstva, musí to teda byť pravá láska, ako píšu novinári zlomyseľne. Benova matka, ako tvrdí on, je nadšená a nevie sa dočkať vnúčat. „Latino dievčiny sú úžasné,“ zdôrazňuje budúci manžel. „Zmyselné a krásne, a pritom so zmyslom pre rodinu a tradičné hodnoty.“ Podľa jeho slov diva aj skvele varí vynikajúce latinsko-americké jedlá, s množstvom červenej fazule a neuveriteľných korenín. (puk)