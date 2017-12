Snímky fotografa Bána spestrujú návštevu synagógy v Liptovskom Mikuláši

10. aug 2003 o 13:32 TASR

Liptovský Mikuláš 10. augusta (TASR) - Snímky slovenského fotografa Andreja Bána budú od tohto víkendu do 7. septembra spestrovať návštevu liptovskomikulášskej synagógy.

Autor na nej predstavuje 28 čiernobielych a farebných snímok z Balkánu, Blízkeho východu a Južnej Ameriky. Reportážne fotografie z rokov 1999 a 2002 vypovedajú o utrpení ľudí a o ich biede. Niektoré z nich ešte neboli uverejnené.

Výstavu pripravili Múzeum Janka Kráľa (MJK) v Liptovskom Mikuláši a občianske združenie Človek v ohrození.

Bývala židovská modlitebňa v Liptovskom Mikuláši patrí k monumentálnym klasicistickým stavbám v meste. Zaklenutie hlavného trojloďového priestoru uzatvára vo výške 17 metrov kupola s priemerom osem metrov. Z pôvodného interiéru sa do súčasnosti zachovali len radové drevené lavice na galériách. Synagóga bol do roku 1997 majetkom židovskej obce, potom ju odkúpilo mesto. Niekoľko rokov slúžila ako skladisko rôzneho materiálu. Po roku 1990 investoval Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši do jej záchrany tri milióny korún.

Obete holokaustu pripomína na priečelí synagógy pamätná tabuľa, ktorú odhalili v roku 1992 a jej autorom je akademický maliar Michal Kern. Synagóga slúži ako výstavná a koncertná sieň, povedala pre TASR historička MJK Iveta Blažeková.