Speváčky Jennifer Lopezová a Britney Spearsová chcú vlastú televíznu šou

10. aug 2003 o 16:29 TASR

New York 10. augusta (TASR) - Latinostar Jennifer Lopezová a americká princezná popu Britney Spearsová nebudú rivalkami len v rebríčkoch hitparád, ale najnovšie aj na televíznych obrazovkách. Obe krásky chcú totiž koncom budúceho roku odštartovať vlastnú televíznu šou.

Podľa mediálneho experta Billa Carrolla sa však ani jedna z hviezd nebude venovať televíznej obrazovke na plný úväzok. V prípade Lopezovej sa na jej relácii bude podieľať aj jej sestra Lynda, ktorá už má skúsenosti z televíznej branže.

Spearsová by sa mala podieľať na produkcii a príležitostne by sa mala objaviť aj na televíznej obrazovke, tvrdí jedna so spoločností, ktoré prišli s touto myšlienkou.