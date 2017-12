Deti sa na septembrový megakoncert Elánu dostanú za zvýhodnené vstupné

Bratislava 11. augusta (TASR) - Ústupok detským fanúšikom sa rozhodol urobiť usporiadateľ septembrového megakoncertu skupiny Elán na pražskej Letnej.

11. aug 2003 o 13:30 TASR

Vzhľadom na veľký záujem rodičov sa agentúra rozhodla pre predaj detských vstupeniek. Pre deti do 15 rokov je teda pripravený lístok na státie za zvýhodnenú cenu 250 Kč. Ceny základných vstupeniek v predpredaji sú 750 Kč a 990 Sk, na mieste potom 950 Kč. Cena lístkov na sedenie na tribúnu dosahuje úctyhodných 3170 Sk!

Zvýhodnené detské vstupenky bude možné zakúpiť len na mieste konania koncertu - teda v pokladni a v sprievode rodičov. Koncert je naplánovaný na 20. septembra a práve v tomto období by mal vyjsť údajne aj posledný album Elánu s názvom Tretie oko.

Zdá sa, že očakávanie nového albumu zo strany fanúšikov je veľké. Pieseň Láska moja z pripravovaného albumu si za dva týždne po umiestnení ukážky na oficiálnu internetovú stránku Elánu stiahlo viac ako 120 000 užívateľov. V týchto dňoch sa dokončuje mastering a cédečko odovzdajú vydavateľovi. Všetko teda ide podľa plánu a neopakuje sa scenár z minulého roka, keď s vydaním albumu Elán 3000 spájal časový sklz.

Album by mal vyjsť oficiálne v deň konania koncertu. Pilotný singel Fuga znie z rádií už od začiatku júna.

Na približne šesťhodinovom megakoncerte, z ktorého dve hodiny budú patriť "žijúcej legende", by sa mala s klasickou zostavou Jožo Ráž, Jano Baláž a Vašo Patejdl objaviť veľká sprievodná skupina hudobníkov vrátane bubeníka Marcela Buntaja a gitaristu Henryho Tótha. "Chceme dokázať, že naše skladby zdarilo obstoja i v zložitejšom aranžmán a zaznejú tak, ako ich v žiadnom prípade nebude už nikdy možno počuť," tvrdia členovia kapely. Pre skutočný poslucháčsky zážitok bude kapela vybavená najlepšou dostupnou aparatúrou, s ktorou majú najlepšie skúsenosti i svetové hviezdy veľkých mien. Nezabudnuteľný ráz a atmosféru by mali vystúpeniu dodať i špeciálne svetelné efekty. "Zhrnul by som to: bude to výborné," verí Ráž.