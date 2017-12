Dánska hudobná senzácia odporúča: hýbte sa radšej podľa seba!

12. aug 2003 o 9:00

Táto skupina je najlepším dánskym exportným tovarom po pive Carlsberg, napísal o dvojici Junior Senior hudobný magazín Q. Debut dvoch Dánov D-d-don‘t Stop The Beat je malou senzáciou tanečnej scény. „Dajte si do prehrávača náš album a vaše problémy sú preč,“ je heslom skupiny, zloženej z Jespera „Juniora“ Mortensena a veľkého tučného Jeppe „Seniora“ Breuma.

Kapela, ktorá v domácom štúdiu namiešala svoje skladby z histórie populárnej hudby, je malou senzáciou. Chytľavé pesničky s minimálnym posolstvom, ale maximálnym dôrazom na tanec, sa dostali aj do konzervatívnych slovenských rádií. Prečo? Vypočujte si aktuálny singel Move Your Feet. No, komu sa podarilo vytvoriť kombináciu rapperov Beastie Boys a popovej skupiny ABBA?

Štrnásťpiesňový album je zmesou všetkých možných štýlov od popu, funku, disca a hip-hopu. Junior a Senior, ktorí sa netaja svojou homosexuálnou orientáciou, namiešali koktail, ktorý drží pohromade vďaka ľahkosti a humoru. V piesni Shake Your Coconuts dvojica nabáda, aby ľudia netancovali podľa MTV. „Hýbte sa podľa seba, aj keď vyzeráte ako blázon,“ tvrdí mladší Mortensen.

Tento druh hudby mohol vzniknúť iba v takej izolovanej krajine, akou je Dánsko. Dvojici sa podarilo dať do svojej hudby všetko - klenoty v podobe černošského Motown soundu, tanečnú zábavu B-52s, garážový zvuk Detroitu alebo britskú nezávislú scénu 90. rokov.

Okrem toho obaja vyrástli na šialených kompiláciách nemeckého popu. To je jeden z dôvodov, prečo ich hudba znie absurdne a prekvapivo. „Dánsko je veľmi zvláštna krajina. Nie je tu nič, žiadna hudba, ktorá by nás mohla ovplyvniť. Nepočúvali sme Velvet Underground, ani naši rodičia nemali v zbierke podobné platne. Všetci kamaráti počúvali Bryana Adamsa, ja som bol vtedy zamilovaný do americkej gitarovej scény. Bol som však úplne sám,“ spomína Junior.

Donedávna to boli iba Švédi, kto zásoboval svet popovými alebo punkovými skupinami od Abby až po The Hives. Teraz je na rade Dánsko. Prednedávnom sa odtiaľ už vynorili The Raveonettes a Superheroes, ale Junior a Senior urobili zatiaľ najväčšiu dieru do sveta.

„Mali sme víziu, ktorej sme sa držali. Jednoducho sme nechceli znieť ako hociktorá skupina, hlavne tie, ktoré kopírujú Radiohead. Veľa ľudí sa snaží robiť hudbu, ktorá by chcela vychádzať z ich duší, ale je to nešikovné. My sme sa rozhodli robiť hudbu, ktorá má gule,“ vysvetľuje Senior úspech skupiny, ktorú si už obľúbil napríklad aj Fatboy Slim.

PETER BÁLIK