Zábava trochu inak

12. aug 2003 o 13:00 Oliver Rehák

Obľúbený predsudok náročnejších divákov je, že okrem kanálov ČT 2 a Spektrum sa v televízii nedá nič pozerať. Kto však chce, zabaví sa aj inde.

Potom, čo sa na Prime pred časom dalo vidieť niekoľko skvelých starších amerických filmov, štafetu prebrala TV Joj s piatkovým „westernovým letom“. Snímka Poslední ostrí chlapci režiséra Andrewa McLaglena z roku 1976 patrí ku klasike takzvaného realistického westernu. Hlavný hrdina je starnúci muž zákona (Charles Heston), ktorému sa chce pomstiť padúch (James Coburn) za smrť manželky a väzenie. Zápletka pomerne klasická, rozuzlenie už menej. Pištoľník ledva vysadne na koňa a slabšie vidí, odstránenie bandy ho stojí znásilnenie dcéry a v záverečnom súboji skončí dostrieľaný ako rešeto. Drsný, ale o to autentickejší príbeh odkazuje k veľmajstrovi žánru Samovi Peckinpahovi.

Markíza vytiahla v priamom prenose z vyhlasovania najlepšieho hokejistu nového zabávača. „Žigo, vieš ako sa povie hokej po záhorácky? Nevieš? Honení pučiska!“ zaznelo sa z úst spolumoderátora, ktorý slávnostný večer osviežil ešte niekoľkými podobnými vstupmi. Hokejistom zaspievala, či presnejšie ukázala sa Dara Rollins, na pódiu sa mihla aj mdlá spevácka hviezdička Robo Papp, ktorá nie a nie zažiariť, ešteže aspoň ženská rocková úderka Margot čiastočne zachránila program zmesou z vybraných hitov so záverečným Show Must Go On.

STV 2 v nedeľu vybrala z archívu tridsať rokov starú kultovú hru Radošinského naivného divadla Človečina. Oproti nahrávke zdokumentovanej na LP platni o pár rokov neskôr pôsobil záznam z predstavenia pred vysokoškolákmi trocha topornejšie, ale už len pohľad na mladého Milana Markoviča v kraťasoch s trakmi bol čarovný. Prvý verejnoprávny kanál v tom čase ponúkal monoskop. Že by sa o jedenástej večer dramaturgovia rozhodli, že radšej nebudú vysielať nič ako hlúposti?