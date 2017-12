Evanjelium podľa Mela: očakávania a zvady

V Sassi di Matera na talianskom juhu, kde Mel Gibson v decembri minulého roka nakrúcal časti svojho filmu Pašie, by na miesto nakrúcania neprekĺzla ani myš. Bezpečnostné opatrenia nebývajú dôslednejšie ani v Izraeli. „Z barokového námestíčka Piazza Ridola

13. aug 2003 o 13:00

Ježiš James Caviezel. FOTO - AP

sa dalo ďalekohľadom vidieť nakrúcanie ukrižovania,“ napísal taliansky denník La Repubblica.

Mel Gibson nakrútil posledné hodiny Krista bez navyknutých obrazových súvislostí, prísne dodržiavajúc scenár evanjelií. Vo filme sa hovorí len po aramejsky a latinsky. Maskéri museli vstávať na svitaní, aby Ježiš na začiatku nakrúcania vyzeral presne ako muž, ktorého tvár zostala odtlačená na turínskom plátne: so zlomeným nosom, opuchnutým okom a zaliaty krvou. Mladý muž po dvoch zbičovaniach vraj vyzeral ako kus surového mäsa. Už len krvavá stopa na zemi, čo zostávala za mučeným Ježišom, bude na filmovom plátne šokovať. Mária s mŕtvym Ježišom, zúfalá, od krvi zamazanou tvárou tu nie je žiadna melancholická Pieta, na akú sme zvyknutí. Nebudeme ušetrení žiadnej podrobnosti zatĺkania klincov do Ježišových rúk. Tí, na ktorých urobilo dojem mučenie hlavného hrdinu v Gibsonovom filme Statočné srdce, to určite ocenia. Do úlohy Márie vybral Gibson Moniku Bellucci a Ježiša hrá James Caviezel.

„Boh sa stal človekom a ľudia ho zabijú - môže vôbec existovať väčšia action? Toto je najdobrodružnejší príbeh dejín,“ tvrdí Gibson. Film v dvoch mŕtvych jazykoch - ktorý nemá byť nadabovaný a pôvodne sa mal premietať bez titulkov - zatiaľ nemá distribútora. Do kín sa má dostať najskôr na Veľkú noc 2004.

Do pašiového projektu vložil Mel Gibson vlastných 25 miliónov dolárov - približne jeden svoj filmový honorár. Okolo filmu sa rozhorel škandál ešte skôr, než ho vôbec ktokoľvek videl. Časti scenára sa napriek všetkej diskrétnosti dostali do rúk americkej organizácie Anti Defamation League. Skupina deviatich katolíckych a židovských religionistov dospela k záveru, že scenár je preplnený „prvkami podporujúcimi antisemitizmus“ - vykresľuje židov ako krvilačných, sadistických a mamonárskych nepriateľov Krista. Zástupcovia katolíckej cirkvi sa zase obávajú, že by Mel Gibson svoje filmové dielo mohol zneužiť na spochybnenie oficiálnych náboženských téz Vatikánu.

Koncom júla Gibson film premietol vybranému publiku teológov a filozofov vrátane židovských - všetky reakcie boli veľmi pozitívne. Medzi divákmi bol aj u nás známy Michael Novak. Zo zúrivých kritikov režisér nepozval nikoho.

Štyridsaťšesťročný Mel Gibson je z jedenástich detí, má katolícku výchovu. Oženil sa so zdravotnou sestrou a má s ňou zatiaľ sedem detí. Kým iné hviezdy míňajú peniaze na jachty či rozvody, on sponzoruje kostol, ktorý dal postaviť v blízkosti Malibu. Sväté omše sa tam celebrujú v latinčine. Mel Gibson patrí do konzervatívnej katolíckej sekty, ktorá neuznáva reformy Druhého vatikánskeho koncilu. (puk)