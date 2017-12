David Gahan si zahrá v novembri v Bratislave

13. aug 2003 o 9:00

BRATISLAVA - Britský spevák David Gahan, ktorý je v súčasnosti na sólovom Paper Tour 2003, sa zastaví aj v Bratislave. So sprievodnou skupinou vystúpi 8. novembra o 20.00 h v petržalskej Inchebe. Spevák skupiny Depeche Mode, ktorý koncom júna úspešne vystúpil v Prahe, vydal prvý sólový album Paper Monsters.

Na koncerte odznejú jeho sólové pesničky, ako aj skladby elektronických Depeche Mode, tentoraz skôr v rockových aranžmánoch, ako napríklad Enjoy The Silence, Policy Of Truth, I Need You a možno aj megahit Condemation.

Koncertnú zostavu tvoria štúdioví hudobníci Knox Chandler (gitara), Martyn Lenoble (basa), Victor Indrizzo (bicie) a Vincent Jones (klávesy). Lístky budú v predpredaji od budúceho týždňa. Na státie budú stáť 890 Sk, na sedenie po 1590 a 1290 Sk. Vstupenky sa budú dať kúpiť v pobočkách cestovej kancelárie Fischer na Obchodnej ulici, u Dr. Horáka na Medenej ulici alebo v predpredaji PKO na Špitálskej ulici. (peb)