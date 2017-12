Hollywood nemá potuchy, prečo sa mu tohto leta tak nedarí

Toto leto vypustili megaštúdiá projekty, ktoré mali dosiahnuť rekordné príjmy - pokračovania osvedčených trhákov a ďalšie ohňostroje action. Ako vyzerá predbežná bilancia leta? Máločo vyšlo tak, ako malo.

14. aug 2003 o 8:50

Lara Croft veľa divákov do kín nenalákala.

Nemo. Absolútny víťaz tohto leta.

Hulk hneď po štarte dopadol na tvrdú zem. FOTO - REUTERS

Producentka Lauren Shulerová-Donnerová je ostrieľaná profesionálka. Pomohla na svet filmom Olivera Stona, previedla Toma Hanksa a Meg Ryanovú hitom Láska cez internet a dozorovala X-Menov. No aj ona sa pred pár mesiacmi pre americké médiá a agentúry vyjadrila bezradne: „Také bláznivé filmové leto som nečakala.“ Snáď ešte nikdy v dejinách filmu Hollywood nebombardoval svoje publikum prívalom žiadaného sortimentu: filmovými podobami komiksov, tretími a štvrtými dielmi a akčnými dobrodružstvami. Vyzeralo to, že filmový priemysel konečne našiel recept, ako nahnať do kín skutočné davy, myslela si Lauren Shulerová-Donnerová.

Kto dopadol zle

Bolo to však skôr tak, ako vraj zvykol hovoriť slávny scenárista William Goldman: „V skutočnosti ani netušíme.“ Letná filmová sezóna sa pomaly končí a producenti a analytici brandže si pretierajú oči: v porovnaní s minulým rokom návštevnosť v amerických kinách klesla o šesť percent. A filmy ešte nikdy nezvetrávali tak rýchlo ako teraz. „Od štartového po nasledujúci týždeň obrat klesá v priemere o 52 percent. Hulk spadol za týždeň o 69 percent - a lepšie to s ním nie je ani v Európe, údajne pre počasie,“ píše denník The New York Times.

Frank Marshall, producent hyperúspešného E. T. a Šiesteho zmyslu, na to má len jedno vysvetlenie: „Ľudia sú dnes unavení z filmov, v ktorých vidia len efekty a výbuchy namiesto príbehov, ktorým by hýbali city.“ V porovnaní s očakávaniami, ktoré sa viazali k filmom ako Matrix Reloaded alebo Charlieho anjeli všetky tieto filmy, ktoré dali prednosť vizuálu pred príbehom, dopadli zle.

Naproti tomu, zdá sa, že stačilo len troška rozprávačskej fantázie ako v dobrodružstve Piráti Karibiku, aby udržala film pomerne dlho v kinách. Príbeh nebol síce ničím mimoriadny, ale aspoň ho ustavične neprerušovali počítačové boje.

K najväčším úspechom leta patril v Amerike animovaný Nemo z dielne Pixaru - zarobil 313 miliónov dolárov - a pritom to nie nijaká sfilmovaná počítačová hra ani pokračovanie.

Táto kvázi zaručená stratégia priniesla toto leto len sklamania: Tomb Raider, pokračovanie úspešnej filmovej verzie počítačovej hry, diváci zatiaľ ignorujú. Zrejme prvý diel masy nepresvedčil.

Viac rôznosti?

V amerických kinách zato práve úspešne odštartoval Seabiscuit, film Franka Marshalla, ktorý je úplne iným kandidátom na úspech: príbeh pretekárskeho koňa, nakrútený podľa skutočnej udalosti, v ktorom vystupujú samé skrachované existencie.

Štúdiá sa síce ustavične snažia prehodnocovať a obnovovať stratégiu, teraz už však celkom jasne vidia, že už nebude stačiť povedať si, že keď to zabralo pred rokom, zaberie aj teraz. Zatiaľ sa nedá odhadnúť, či Hollywood v budúcnosti prinesie viac rôznosti. Veľkorozpočtové projekty na budúcu sezóny sa pripravujú už teraz. No zdá sa, že štúdiá ponúknu prinajmenšom širší repertoár. Popri historických eposoch ako Troy Wolfganga Petersena či katastrofických filmoch ako Tomorrow Rolanda Emmericha prídu aj s hororom Vann Helsing, so Spidermanom 2 a s novým Harrym Potterom, z ktorého by jeho nový režisér Mexičan Alfonso Cuarón už mal vykresať čosi viac než bežný produkt.

„Publikum chce naozaj dobrý príbeh!“ opakujú všetci. (puk, eg)