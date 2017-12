Ingole stačil k videoklipu sekundový rýchlokurz na motorový čln

Bratislava 14. augusta (TASR) - Príjemné s užitočným spojila v týchto horúcich dňoch na Zemplínskej šírave speváčka Ingola.

14. aug 2003 o 13:00 TASR

Práve na známom slovenskom jazere sa totiž rozhodla natočiť nový videoklip k svojej latino skladbe Slobodná. "Na čo chodiť ďaleko, keď také malé more máme aj tu na Slovensku," komentovala speváčka skutočnosť, že sa oproti pôvodnému plánu natáčať niekde v Egypte, rozhodla pre rodné Slovensko. Temperamentná Ingola si počas pracovnej dovolenky užila vody, slnka ako sa patrí. Dala sa nahovoriť aj na jazdu v motorovom člne, ku ktorému dostala sekundový rýchlokurz. "Bol to vynikajúci zážitok a vlny boli skoro ako na mori, takže sme si užili pravej letnej zábavy. Pri týchto horúčavách nám aj celkom dobre padlo, keď sme občas dostali nečakanú sprchu od naokolo brázdiacich skútrov," zaspomínala si stále slobodná speváčka, ktorej latino videoklip by mali do éteru nasadiť koncom augusta. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.