Slovenský film Útek do Budína bude súťažiť na festivale v Montreale

14. aug 2003 o 18:00 TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) - Slovenský koprodukčný film režiséra Miloslava Luthera Útek do Budína vybrali do súťaže tohtoročného WORLD FILM FESTIVAL v kanadskom Montreali, ktorý sa uskutoční v od 27. augusta do 7. septembra 2003. Montrealský festival patrí k najprestížnejším na svete a Útek do Budína bude na ňom uvedený po prvý raz na medzinárodnej pôde. Uvedenie akéhokoľvek filmu v súťažnej sekcii tohto Á-čkového festivalu je totiž podmienené jeho distribúciou len v domácom prostredí.

"Pre nás tvorcov filmu je to veľká česť a aj satisfakcia, pretože Útek do Budína vznikal veľmi ťažko a pri jeho prezentácii sa objavili aj viacerí pochybovači. V Montreali už veľmi dávno nesúťažil slovenský film a to, že kvality nášho filmu ocenili na takomto medzinárodnom fóre a vybrali ho súťažiť so svetovou kvalitou, dáva istú odpoveď nielen nám, ale aj verejnosti," hovorí režisér Luther, ktorý sa momentálne usiluje zladiť svoje pracovné povinnosti tak, aby v Montreale mohol svoj film osobne uviesť.

"Urobím všetko preto, aby som išiel. Určite však chcem, aby do Montrealu cestoval predstaviteľ hlavnej postavy, český herec Ondřej Sokol. Je to talentovaný mladý herec, ktorý bude prínosom pri prezentácii filmu," myslí si Miloslav Luther.

Okrem veľkej radosti z úspechu sú tvorcovia aj po časovým stresom, keďže na prípravu dôstojnej prezentácie filmu majú len dva týždne. "Potrebujeme nájsť finančné zdroje, aby sme mohli zabezpečiť skutočne kvalitnú propagáciu nášho filmu. Hľadáme všetky možnosti - so žiadosťou o pomoc sme sa obrátili na štát, aj na súkromné firmy. Na festivale budú premietnuté desiatky nových filmov, takže dostatočná propagácia je v tejto fáze mimoriadne dôležitá, aby sa Útek do Budína v početnej medzinárodnej konkurencii nestratil," upozorňuje režisér Luther.

Koprodukčný slovensko-česko-maďarský film Útek do Budína nakrútil podľa románu známeho českého spisovateľa Vladislava Vančuru. V hlavných úlohách sa predstavili Ondřej Sokol, Lenka Vlasáková a Bolek Polívka. Slovenskú premiéru mal v októbri minulého roku.