Herca Brucea Willisa kvôli vyššiemu veku odmietli vziať do armády

New York 14. augusta (TASR) - Hollywoodsky herec Bruce Willis pripustil, že kedysi túžil vstúpiť do americkej armády, no kvôli veku mu to neumožnili.

14. aug 2003 o 17:00 TASR

"Pre rokmi som sa chcel dať zaregistrovať ako dobrovoľník. Povedali mi však, že som príliš starý. Zdrvilo ma to," uviedol 48-ročný herec pre nemecký magazín TV Spielfilm. Hviezda filmu Armagedon sa narodil na vojenskej základni Idar-Oberstein v Nemecku americkému vojakovi a Nemke. Ako sám tvrdí, má všetky predpoklady stať sa dobrým vojakom. Willis, ktorý údajne chodí s hviezdou populárneho seriálu Sex v meste Kim Cattrallovou, tiež uviedol, že skutočné vojenské operácie v televíznych správach zásadne nesleduje. "Už nesledujem spravodajstvo. Prestal som s tým krátko po vypuknutí vojny v Perzskom zálive v roku 1991," tvrdí Willis.