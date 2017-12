Jane‘s Addiction sa vracajú za slávou, o ktorú pred rokmi prišli

Sú skupiny, ktoré sa rozpadnú tesne predtým, než sa stanú slávne. Jednou z nich je aj americká kapela Jane‘s Addiction. Po trinástich rokoch však kvarteto z Los Angeles prichádza v takmer pôvodnom zložení s novým štúdiovým albumom Strays.

15. aug 2003 PETER BÁLIK

Stále extravagantný líder skupiny Perry Farrell.

Lídrom skupiny je spevák Perry Farrell, majiteľ nezameniteľného krkavčieho hlasu. Pred rokmi spieval o pouličnom živote - o prostitútkach, feťákoch, anarchii a nebezpečných túžbach. Šialenstvo, ktorým sa skupina prezentovala v osemdesiatych rokoch aj na svojráznych koncertoch, je však minulosť. Farrell získal odstup, dokonca je aj vtipný: „ Ja nie som tvoj priemerný chlapec,“ spieva v skladbe Superhero (Superhrdina).

Bezstarostnosť z Kalifornie

Hudba sa príliš nezmenila - stále je to mystický rockový trip, neuveriteľná zvuková vlna, zložená z metalových gitarových riffov, ktorých začiatky môžeme vystopovať u Led Zeppelin a funku, vychádzajúceho z kalifornskej bezstarostnosti. V kapele stále dominuje gitara Dava Navarra, u nás známeho skôr z pôsobenia v skupine Red Hot Chili Peppers v deväťdesiatych rokoch. Tam jeho gitara funkovala, v Jane‘s Addiction má inú úlohu. Navarrov nástroj ženie skladby dopredu, je hlučný, drzý, efektívny. Nad zvukovou stenou sa nesie Farrellov spev, pripomínajúci skôr predavača novín, ktorý sa snaží prekričať hluk rušnej ulice. „Naša skupina funguje ako organizmus. Je v tom intuícia a z neznámych dôvodov to všetko ide dohromady. Je to tak, ako to je,“ tvrdí Navarro.

Novátorská „Janina závislosť“ vznikla v roku 1984. Jej hudba priniesla neuveriteľný štýlový mix od punku cez metal, alternatívu, folk alebo hip-hop. Bolo tam všetko, čo vtedajším tínedžerom znelo v ušiach. Debutový (koncertný!) album vyšiel v roku 1987, ďalší Nothing‘s Shocking o rok neskôr aj s rytmickou skladbou Jane Says, asi jednou z najlepších pesničiek osemdesiatych rokov vôbec.

V roku 1990 vyšiel zlomový album Ritual De Lo Habitual. Skupina sa však rozpadla v roku 1991, tesne predtým, než Amerikou otriasla revolúcia alternatívneho rocku, ktorú naštartovali štyria hudobníci z Jane‘s Addiction. Farrell a bubeník Stephen Perkins založili dnes nedocenenú skupinu Porno For Pyros, Navarro na čas posilnil slávne „papričky“, basista Eric Avery sa venoval sólovej kariére.

Nová kapela s históriou

Po dvoch spomienkových turné v deväťdesiatych rokoch sa skupina rozhodla vrátiť na pódiá, aj keď podľa nich to nie je presné: „Nie je to návrat,“ tvrdí Navarro. „Sme úplne nová skupina, ktorá má akurát za sebou bohatú históriu.“ Farrell má pre comeback presnejšie vysvetlenie: „Prešli sme toľkými neuveriteľnými cestami. Zosilneli sme - ako ľudia, ktorí boli dlhý čas zavretí v base.“

Názov nového albumu Strays znamená v preklade zblúdenci, čo vystihuje putovanie skupiny Jane‘s Addiction, ktorá stratila a po rokoch našla cestu späť s novým basgitaristom Chrison Chaneym.

Nahrávku produkoval svetoznámy Bob Ezrin (ex-producent Pink Floyd a Petra Gabriela), ktorý jej dal súčasný zvuk. To je však pre neokázalú hudbu skupiny trochu mínus. Akoby nové technológie obrúsili všetky hrany, ktoré robia rockové nahrávky takými živými.

Prvé, čo zaujme, je energia, rýchlosť, hutnosť, v pomalších skladbách zas vydýchnutie, slnenie. Singlovú Just Because môžeme považovať za klasickú skladbu skupiny, podobne ako ďalšie The Riches alebo Price I Pay. Ako celok je album skôr polotovarom: výsledkom jamovania a znovuzoznamovania sa v štúdiu, Farrellových sloganových pocitov a nejasných hudobných podkladov. To, čo chýba, sú výraznejšie melodické nápady. Jane‘s Addiction síce nestratili nič zo svojej predstavivosti, ale na ďalšiu Jane Says si musíme počkať.