Televízie chystajú horúcu jeseň a boj o diváka

15. aug 2003 o 12:00 MIRKA KERNOVÁ

BRATISLAVA – Medzi slovenskými televíziami sa dejú veľké presuny – personálne aj programové. Komerční súperi Markíza a Joj ich ohlasujú veľkolepými tlačovkami. Zmenia sa tváre televízií aj ich relácie. STV zostáva pozadu.

Televízia Joj o „veľkých zmenách“, ktoré čakajú diváka v jeseni, informovala ako prvá, na tlačovke s názvom Roztočme to! Podobnú chystá Markíza na koniec augusta.

Markíza uvedie pokračovanie seriálu Nemocnica na okraji mesta, Joj devätnásť filmov o Jamesovi Bondovi. Vedenie Slovenskej televízie, ktoré ohlasuje veľké zmeny na január a pripravuje novú programovú a vysielaciu štruktúru, horúcu jeseň neohlasuje. Podobne ani spravodajská TA3.

Kňažko: Joj má IQ

„Po 1. septembri aj naši neprajníci pochopia, že Joj má IQ,“ povedal riaditeľ televízie Milan Kňažko. Aký vysoký inteligenčný kvocient televízia dosahuje, nepovedal.

Televízia sa dostala k peniazom. Majitelia sa rozhodli navŕšiť pôvodný rozpočet o 129 miliónov, investíciu podmienili zavedením peoplemetrov. Sledovanosť chcú zdvojnásobiť a pokoriť tak konkurenciu. Kňažko hovorí, že sa to televízii podarí asi do troch rokov. Televízia zväčšuje aj svoje pokrytie, do konca roka má byť porovnateľné so súčasným pokrytím Markízy.

Medzi desiatkou nových tvárí sa objavia herečka Dorota Nvotová v chystanej hitparáde TOP 10 Joj či moderátorka Emma Tekelyová z STV. Mení sa aj grafika, ktorú tiež posilnili ľudia zo Slovenskej televízie.

Niekdajšia známa tvár Markízy Zuzana Belohorcová sa na Joj síce objaví len v repríze erotickej relácie Peříčko, preberanej z Novy, na konferencii sa však ocitla po Kňažkovom boku.

Štúdio Joj má nahradiť nová relácia Extrém s bývalým moderátorom STV Andrejom Bičanom. Na obrazovke sa už neobjaví česká relácia Nikto nie je dokonalý. Pribudne súťaž Inkognito so známymi ľuďmi, raňajkové vysielanie Raňajojky a relácia pre domácich majstrov Kurníkšopaholubník s hercami Oldom a Ivom Hlaváčkovcami a americký sitcom Majster Tim.

Od septembra by mali z obrazovky podľa Kňažka zmiznúť aj slovenské titulky, ktorými televízia umelo udržiavala požadovaný podiel programov v slovenčine.

Markíza má náhradníčku za Belohorcovú

Zuzanu Belohorcovú, ktorá zamierila do českej televízie Nova, v erotickej relácii Láskanie vystrieda 25-ročná pornoherečka Kyla Cole, vlastným menom Martina Jacová z Prešova. Vybrali ju v konkurze, ktorý viedol riaditeľ umeleckej tvorby televízie Markíza Robo Beňo.

Z programovej štruktúry vypadnú relácie Smiechoty, Je to možné?!, Anderov rebrinák, a športová relácia Gól M, ale aj pravidelné prenosy z Ligy majstrov. Pribudne relácia o životnom štýle pre mladých Kuul klub, ktoré sa budú vysielať v noci.

Na obrazovke Markízy sa objaví aj počítačová relácia pre deti Maxihra, známa z STV. Z STV prichádza aj zábava v podaní Andyho Krausa a Petra Marcina pod názvom Uragán. Stabilní humoristi Markízy štvorica Noga-Skrúcaný-Piško-Tlučková chystajú ďalšiu reláciu s názvom Vox papuli.

Od 21. septembra sa mení aj hra Tiposu z Eurománie na Ostrov pokladov, moderátorku Janu Hospodárovú vystrieda Kveta Horváthová, obe známe z predvolebnej kampane ANO. V stredu pribudne nová súťažno-zábavná šou Ivety Malachovskej Hodina pravdy, v ktorej budú súťažiť tri rodiny.

Od septembra nabieha Markíza s malými časovými posunmi z prázdninovej na pôvodnú vysielaciu štruktúru s pravidelnou politickou publicistikou či súťažami.

„Predovšetkým pôjde o rozšírenie vysielania aj do neskorých nočných hodín, zmeny vo vysielacích časoch, niekoľko inovovaných relácií, zmeny na moderátorských postoch a doplnenie štruktúry o šesť úplne nových relácií,“ komentoval chystané zmeny Jozef Gogola z televízie.

Markíza sa chystá predĺžiť vysielanie denne asi do 4 hodiny rannej – v neskorých večerných hodinách sa budú vysielať reprízy najmä zábavných a publicistických relácií či posledných Televíznych novín.

TA3 o jeseni len všeobecne

Spravodajská televízia TA3 žiadne veľké zmeny v jesennom vysielaní neohlásila. Hovorkyňa Olívia Trnkalová na otázky SME odpovedala len všeobecne.

„Na jeseň plánujeme zaradiť nové diskusné relácie, ktoré budú moderované zaujímavými osobnosťami.“

Žiadne konkrétne zmeny mien či relácií neprezradila. „Určite však našich divákov milo prekvapia,“ tvrdí. O zmenách bude televízia informovať vo vysielaní. Na jeseň sa má na TA3 rozšíriť ponuka športových relácií.

STV neinformovala vôbec

Slovenská televízia, ktorá sa zatiaľ môže pochváliť len prehrabávaním v archíve, sľubuje „veľké a prevratné zmeny“ až začiatkom januára. Na zaslané otázky, či sa niečo zmení na jeseň a ako vyzerá programová a vysielacia štruktúra od budúceho roka, odpovede z STV včera do našej uzávierky neprišli.