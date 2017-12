BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Popová speváčka Nelly Furtadová z Kanady je tehotná. Dieťa by malo prísť na svet v septembri. 24-ročnú speváčku portugalského pôvodu však ani požehnaný stav neodradil od ...

15. aug 2003 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Popová speváčka Nelly Furtadová z Kanady je tehotná. Dieťa by malo prísť na svet v septembri. 24-ročnú speváčku portugalského pôvodu však ani požehnaný stav neodradil od tvorby nových skladieb. V novembri by mali vyjsť na jej novom albume Fresh Off the Boat. Príprava na materské povinnosti sa vraj na albume neprejaví, aj keď by v budúcnosti chcela spracovať aj túto tému.