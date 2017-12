Amatérske i profesionálne kapely vystúpia na sabinovskom Letofeste v sobotu

15. aug 2003 o 18:30 TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Milovníci letných festivalov sa budú v sobotu uberať do Sabinova, kde na 4. ročníku hudobného festivalu Letofest vystúpi 21 amatérskach i profesionálnych kapiel.

Ťahákmi medzi 11 kapelami na hlavnom pódiu v sabinovskom športovom areáli budú skupiny Slobodná Európa, Le Payaco, Chiki liki tu-a, Ska pra šupina, Živé kvety, No Gravity a možno i Šarišská nátierka z Prešova. Na vedľajšej scéne bude zabávať desať amatérskych kapiel ako Sinker, Jelly Belly, Helenine oči, Dollys, Vaginálni paraziti či Kolowrat. Na svoje si prídu aj milovníci tanečnej hudby, pre ktorých budú v Chill out stane nonstop až do rána vyhrávať DJ-i z Bratislavy, ktorí si hovoria Lo3. Ten, kto si chce odniesť z festivalu viditeľnú pamiatku, si tu môže dať spraviť japonské tetovanie, ktoré vydrží asi tri týždne.

Letofest Sabinov nadväzuje na dlhoročnú tradíciu amatérskych prehliadok začínajúcich regionálnych skupín - Šariš Rock Sabinov v 80. rokoch a festival v Ražňanoch 1995-1996. Spoločným znakom týchto akcií bol open-air charakter a účasť amatérskych skupín. V roku 1997 členovia skupiny Lily of the Valey v Sabinove zorganizovali koncert Rozlúčka s letom, ktorý bol priamym predchodcom - nultým ročníkom Letofestu.