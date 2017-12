BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Britský princ William (21) má údajne najsexy oči v Británii. Uviedla to väčšina z 1000 účastníkov prieskumu verejnej mienky v krajine. Modrooký princ "odsunul" na druhé ...

15. aug 2003 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Britský princ William (21) má údajne najsexy oči v Británii. Uviedla to väčšina z 1000 účastníkov prieskumu verejnej mienky v krajine. Modrooký princ "odsunul" na druhé a tretie miesto televízneho moderátora Declana Donnellyho a herca Richarda E. Granta, uviedol britský Express. U žien vedie herečka Drew Barrymore. Každý piaty Brit by sa vraj rád pozrel do jej modrých očí. Podľa prieskumu najkrajšia farba očí je modrá.