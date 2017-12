Sinead O‘Connorová sa už lúči

18. aug 2003 o 10:30

FOTO – AP

Končím, oznámila v apríli na svojej internetovej stránke írska speváčka a večná rebelka Sinead O‘Connorová. Nie tak úplne. V septembri sa na hudobnom trhu objaví ešte jej labutia pieseň - album s krkolomným názvom She Who Dwells in the Secret Place of the Most High Shall Abide Under the Shadow of the Almighty (Ona, ktorá sídli na tajnom mieste, najvyššom, by mala ostať v tieni Všemocného).

Prvý z výpravného dvojdisku obsahuje devätnásť piesní - nové skladby, raritné nahrávky a zopár prebraných hitov od iných umelcov ako ABBA, B-52‘s či Aretha Franklin. Druhý disk je záznamom z jej dublinského koncertu v roku 2002.

Jednou z lahôdok albumu má byť nahrávka s Massive Attack It‘s All Good, alebo spolupráca s írskym folkovým spevákom Damienom Dempseyom a Asian Dub Foundation na skladbe 1000 Mirrors.

Druhý koncertný disk, ktorý zároveň vyjde v obrazovej podobe aj na DVD pod názvom Goodnight, Thank You, You‘ve Been a Lovely Audience, je záznamom zo známej dublinskej haly na Vicar Street, kde Sinead odohrala svoj set piesní zložený z hitov ako Nothing Compares 2 U až po výber z jej posledného folkového albumu Sean-Nes Nua.

Tridsaťšesťročná speváčka ešte v apríli oznámila, že neznáša život celebrity, a z tohto dôvodu sa rozhodla vzdať svojej hudobnej kariéry. „Rozhodla som sa, že v júli 2003 odídem z hudobného priemyslu, aby som sa mohla venovať iným veciam. Poslednou skladbou, ktorú nahrám, bude pieseň od Dolly Partonovej. Už nechcem byť slávnou speváčkou, chcem viesť obyčajný život.“

Sinead pôsobila v hudobnom šoubiznise neuveriteľných dvadsaťdva rokov. Prvú pieseň naspievala, keď mala štrnásť, pričom v pätnástich už mala pripravenú polovicu debutového albumu The Lion and The Cobra. „Som rada, že som vám pomohla mojimi pesničkami, tak mi pomôžte aj vy a nechajte ma viesť súkromný život. Chcem byť ako ostatní. Keď pôjdem po ulici, nechcem počúvať ľudí, ako hovoria - to je Sinead. Verte alebo nie, som totiž veľmi plachá.“

Do pozornosti médií sa dostala svojimi kontroverznými vystúpeniami. V prvej polovici deväťdesiatych rokov napríklad pred televíznymi kamerami roztrhala fotografiu pápeža Jána Pavla II.

Odvážna Írka nahrala dohromady štyri albumy s vlastnými piesňami, dva albumy covervezií a jedno EP. Najlepším vstupom do hudobného sveta Sinead O‘Connorovej je výberový album So Far… The Best Of.

PETER BÁLIK