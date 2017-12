Johnny Depp je i napriek kliatbe pripravený dokončiť film o Donovi Quijotovi

New York 16. augusta (TASR) - Hollywoodsky herec Johnny Depp dúfa, že dostane ďalšiu príležitosť hrať v nedokončenom filme The Man From La Mancha.

16. aug 2003 o 22:59 TASR

Písmo: A - | A + 0 Snímku o známej postave Donovi Quijotovi začal režisér Terry Gilliam nakrúcať pred dvoma rokmi v Španielsku s Johnnym Deppom a jeho manželkou Vanessou Paradisovou v hlavných úlohách. S nakrúcaním sa však o pár dní prestalo kvôli sérii nehôd, ktoré sa stali počas nakrúcania. Johnny naďalej dúfa, že v nakrúcaní sa predsa len bude pokračovať. "Bola zábava i napriek kliatbe. Vždy, keď hovorím s Terrym, je veľmi nadšený pri myšlienke vrátiť sa späť k nakrúcaniu Quijota. Ak to bude chcieť robiť a ak bude schopný to robiť, budem pripravený," tvrdí herec.