Zomrel hudobný skladateľ Ed Townsend

17. aug 2003 o 16:13 TASR

San Francisco 17. augusta (TASR) - Americký rhythmandbluesový hudobný skladateľ Ed Townsend, autor hitu z 50. rokov For Your Love, zomrel v stredu v Kalifornii vo veku 74 rokov na zlyhanie srdca. Oznámili to v sobotu jeho rodinní príslušníci.

Autor balád sa začal zaujímať o spev po tom, čo sa stal členom kostolného zboru. Počas svojej 50-ročnej kariéry napísal vyše 200 skladieb. Podieľal sa na hitoch Nata Kinga Colea, Etty Jamesovej či kapely Impressions. Spolupracoval aj so soulovou legendou Marvinom Gayom, pre ktorého napísal kontroverzný hit z roku 1973 Letďs Get It On.

