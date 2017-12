Polícia pátra po "zlom chlapcovi" Bobbym Brownovi

Atlanta 18. augusta (TASR) - Boby Brown (33), manžel americkej speváčky Whitney Houstonovej, sa pravdepodobne opäť vráti do väzenia.

18. aug 2003 o 8:30 TASR

Už mesiac sa totiž neprihlásil na polícii v štáte Georgia. Tá kontroluje, či plní podmienky predčasného prepustenia z väzenia, v ktorom bol za riadenie auta v stave opitosti.

Tohto priestupku sa Brown dopustil v okrese DeKalb County. Po osemdňovom pobyte v chládku sa raper dostal v januári tohto roku na slobodu za dobré správanie.

Či to "zlý chlapec" Brown myslel s polepšením vážne, je otázne. Súd totiž vymeral spevákovi (My Prerogative, Every Little Step) v rámci dvojročnej podmienky 240 hodín verejnoprospešných prác a absolvovanie terapie u anonymných alkoholikov.

Terapiu však Brown nenavštevoval a neodpracoval si ani predpísaný počet hodín. Polícia, ktorá po spevákovi pátra od 17. júla, naňho vydala ďalší zatykač. Jeho manažment sa k celej situácii odmieta vyjadriť.

V roku 2000 si Brown odsedel 26 dní vo floridskom väzení po tom, ako porušil zásady predchádzajúceho podmienečného odsúdenia. Už v roku 1996 mu našli v aute marihuanu. Brown navyše nemal pri sebe vodičský preukaz a prekročil povolenú rýchlosť.

Brownova manželka Whitney Houstonová mala tiež problémy s justíciou kvôli držbe marihuany. Prokuratúra ju obžalovala po objavení drogy v jej batožine na letisku na Havajských ostrovoch. Keďže išlo len o veľmi malé množstvo opiátu, žalobu voči nej stiahli.