Česká hviezda Lucie Bílá vydá po štyroch rokoch nových album

18. aug 2003 o 15:30 TASR

Bratislava 18. augusta (TASR) - Dlhý čas, presnejšie štyri roky, čakali fanúšikovia českej hviezdy Lucie Bílej na jej nový album. Dočkajú sa začiatkom jesene.

Posledné cédečko Úplne nahá vyšiel v roku 1999. Napriek tomu, že speváčka z očí verejnosti nezmizla - účinkovala napríklad v muzikáli Johanka z Arku alebo v televíznej šou Lucie na bílo a záujem o ňu rozhodne nestratili ani médiá - to, čo robí speváčku speváčkou, teda album nových piesní od nej stále neprichádzal. To sa však zmenilo a nová platňa by mala uzrieť svetlo sveta 29. septembra. Oficiálny názov zatiaľ nemá, uvažuje sa však o titule Jampadampa. Nosič bude obsahovať výhradne pôvodný materiál z pera Ondřeje Soukupa a Gábiny Oswaldovej.

Naživo budú môcť Lucie Bílou vidieť jej slovenskí fanúšikovia od 8. septembra. Predstaví sa v 17 predstaveniach muzikálu o Panne Orleánskej. O lístky do divadla Aréna je veľký záujem. Všetky by Lucie chcela odspievať sama napriek tomu, že jej nedávno vypadol hlas a lekári jej hlasivkám odporučili oddych. V susednej Českej republike zaznamenala Johanka z Arku 800 repríz a derniéru zažila v polovici mája tohto roku.