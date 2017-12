Hablovičová vymenila padák za balón

Bratislava 19. augusta (TASR) - Pobyt vo vzduchu sa evidentne pozdáva slovenskej moderátorke Lucii Hablovičovej.

19. aug 2003 o 16:30 TASR

Dlhovlasá tmavovláska, ktorá má za sebou už vyše 40 zoskokov s padákom, sa na začiatku tohto týždňa odhodlala aj na svoj prvý let v balóne. "Bol to zvláštny pocit. Vo vzduchu som nebola po prvý raz, ale na chrbte mi predsa len chýbal padák," komentovala zážitok Lucia, ktorej počas balónovej výpravy robil spoločnosť 25-ročný Ľuboš Oťapka, ktorý tento netradičný zážitok vydražil v aukčnom dome onetwosold. "Bola to neodolateľná ponuka zalietať si práve s Luciou," nechal sa počuť výherca. Po približne polhodinovom lete nad Seneckými jazerami čakal dvojicu krst do šľachtického stavu známeho z histórie preletu balónom. Z Hablovičovej sa tak stala barónka Lucia zo Senca a z úspešného dražiteľa barón Ľuboš zo Senca. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.