Na koncerty hudobných hviezd musíme k susedom

20. aug 2003 o 8:45

Okolité stredoeurópske metropoly Budapešť, Viedeň aj Praha ponúkajú na jeseň množstvo špičkových zahraničných hudobníkov a skupínAj sme si na to trochu zvykli. Na koncerty veľkých hviezd treba chodiť k našim susedom. Zatiaľ čo Praha, Viedeň a Budapešť bude na jeseň hostiť množstvo známych skupín alebo interpretov, v Bratislave je zatiaľ naplánovaný koncert iba jedného známeho mena – speváka Depeche Mode Davida Gahana.

Vo Zvolene ešte vystúpia 7. novembra nemeckí metaloví Halloween. Kto bude koncertovať v okolitých stredoeurópskych metropolách?

Praha: Linkin Park a Dylan

České hlavné mesto bude v septembri hostiť americkú nu-metalovú skupinu Linkin Park, ktorá mala v Prahe už hrať začiatkom leta. Koncert však musela zrušiť pre závažnejšiu chorobu jej speváka. Tvrdá skupina, krížiaca množstvo žánrov, využívajúca moderné technológie, je v súčasnosti idolom tínedžerov aj vďaka poslednému albumu Meteora, ktorý predstaví 3. septembra v T – Mobile Arene.

Do Prahy sa po piatich rokoch vracia 26. septembra kultové združenie The Residents, aby v Paláci Akropolis predstavilo nový album Demons Dance Alone. Skupina sa preslávila experimentálnou tvorbou a inovátorským prístupom k žánrom od vážnej hudby až po rock. The Residents, známi maskami v tvare očnej buľvy, sú považovaní za autorov prvého videoklipu.

V Prahe svoj piaty koncert odohrá americká legenda Bob Dylan, ktorý ako jediný zo svetových hviezd vystúpi na jeseň aj v Budapešti (24. 10.) a vo Viedni (27. 10.). O tomto hudobníkovi, ktorý zahrá 23. októbra, sa hovorí, že je na nekonečnom turné. Na koncertoch predstavuje svoj bohatý repertoár zo štyridsiatich rokov hudobnej dráhy. Zatiaľ jeho posledným albumom je vysoko cenený Love and Theft z roku 2001.

Kto si nekúpil lístky na koncert ikony britskej popmusic Robbieho Williamsa, má smolu. Vystúpenie idolu nového tisícročia v T – Mobile Aréne (4. 11.) je beznádejne vypredané. Takže veľa fanúšikov ani neuvidí charizmatickú Skin, ktorú si Williams privedie do Prahy ako svoju predskokanku. Nie všetky koncerty sa konajú v Prahe. 27. septembra vystúpi v Plzni metalový matador Ozzy Osbourne. Jeho predkapelou bude Him.

Viedeň: Santana a Bowie

Sedemdesiat kilometrov od Bratislavy vystúpi na jeseň množstvo svetových hudobníkov. Vzdialenosť do Viedne nie je problém, ten je skôr v cene lístkov. Kto však miluje hudbu latinsko-americkej skupiny Santana, presnejšie geniálneho gitaristu Carlosa Santanu, nenechá si ujsť jeho viedenský koncert v Stadthalle 10. septembra. Santana predstaví posledný album Shaman, plynulo nadväzujúci na megaúspešný Supernatural.

Viedeň sa však chystá na koncert ďalšieho velikána Davida Bowieho, ktorý v posledných rokoch vystupuje poskromnejšie. Dôvodom jeho plánovaného svetového turné je jeho nový album Reality, ktorý vychádza začiatkom septembra na celom svete. Bowie zahrá so svoju „našliapanou“ koncertnou skupinou 29. októbra opäť v Stadthalle, kde predstaví svoje nové pesničky, ale aj osvedčené hity. Predskakovať mu bude skupina Dandy Warhols.

Štrnásty október bude patriť zvukovému mágovi Danielovi Lanoisovi. Svetoznámy kanadský producent, ktorý sa podieľal na nahrávkach U2, Dylana alebo Gabriela, predstaví v Szene nový komorný album Shine. A ešte dve britské hviezdy zavítajú do rakúskej metropoly – Simple Minds (15. 11.), ktorí sa síce zadrhli niekde v minulosti, ale stále ponúkajú šou, plnú hitov z 80. rokov a Blur. Ako to tej bývalej britpopovej kapele šliape bez odídeného gitaristu Grahama Coxona a ako znie naživo ich comebackový album Think Tank, sa môžete presvedčiť 9. novembra v Gasometerhalle.

Budapešť: Nakoniec Robbie

A ešte raz Robbie Williams. Komu utiekol pražský koncert, má ešte možnosť navštíviť jeho vystúpenie 3. novembra v budapeštianskej Sport Arene. PETER BÁLIK

Ďalšie koncertyPRAHA

Placebo 5. 9. Malá sportovní hala

Andrea Bocelli 4. 10. T-Mobile Arena

Iron Maiden 22. 10. T-Mobile Arena

Fun Lovin‘ Criminals 29. 10. Kongresové centrum

Deep Purple 17. 11.Výstavište

VIEDEŇ

The Dubliners 13. 9. Bürgermeistergarten, Wiener Neustadt

Kocani Orkestar 19. 9. Szene

Ozzy Osbourne 24. 9. Stadthalle

Heather Nova 30. 9. Halle Gasometer

Christina Aguilera 15. 10. Stadthalle

Mariah Careyová 19.10. Stadthalle

Fun Lovin‘ Criminals 28. 10. Planet Music

Deep Purple 30. 10. Stadthalle

Frank Black (ex-Pixies) 18. 11. Szene

Marilyn Manson 12. 12. Stadthalle