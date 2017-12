Múzeum, kde džínsy neblednú

„Dovoľte, prosím! Tu Levi Strauss z Buttenheimu!“ ozve sa po anglicky zo slúchadiel s výslovnosťou amerických naháňačov stád. Takto sa podľa amerického denníka International Herald Tribune začína návšteva v Múzeu Leviho Straussa, otca legendárnych džínsov

20. aug 2003 o 13:00

Najvzácnejším exponátom múzea v Buttenheime sú najstaršie zachované džínsy Levi‘s. Vyrobili ich v roku 1880. FOTO - ČTK

, ktoré vyrástlo v tomto starom zrubovom dome.

„Keď som sa v roku 1829 narodil, nohavice sa vtedy nosili plátené,“ hovorí k návštevníkom Strauss. Jeho kovbojská reč sa každopádne hodí k odevu, ktorý v múzeu nazývajú najslávnejšími nohavicami v dejinách. Tento rok v ňom oslávia 150. výročie Straussovho odchodu do San Franciska, kde získal americké občianstvo a otvoril si obchod s textilným tovarom.

Pred 130 rokmi si Strauss s priateľom Jacobom Davisom dali patentovať svoj vynález - pracovné nohavice, ktorých vrecká spevnili kovovými nitmi. Tak sa začala triumfálna cesta geniálnych nohavíc okolo sveta. Z pracovného odevu sa džínsy čoskoro stali nielen módnym hitom, ale aj symbolom slobody, mladosti, nezávislosti a odvážneho ducha.

Džínsy sa dostali i na politickú scénu. V Nemecku vďaka dnešnému ministrovi zahraničných vecí Joschkovi Fischerovi zo Strany zelených, ktorý v nich v roku 1985 prišiel na míting. Dnes sa v nich na svojom ranči s obľubou ukazuje i americký prezident George Bush.

Múzeum Džínsy a kult, ktoré otvorili v roku 2000, už získalo niekoľko ocenení. Expozíciu v zapadnutom Buttenheime doteraz videlo okolo 30-tisíc návštevníkov. „Záujem zahraničných turistov nás neobyčajne teší. Hneď druhý deň po otvorení sem zavítal Japonec,“ vysvetľuje riaditeľka.

Sprievodný film divákom odhalí históriu modrých nohavíc, spôsob ich výroby a životné cesty nemeckého Žida, ktorým nechýbalo vzrušenie a zvraty. Levi sa narodil v rodine podomového predavača odevov práve v čase, keď chudoba a spoločenské obmedzenie nútili veľa Židov emigrovať do Spojených štátov. Keď otec zomrel, matka zbalila tri deti a vydala sa s nimi v roku 1846 do New Yorku.

Zvyšok už je regulárna história - i Leviho Straussa omámila zlatá horúčka v Kalifornii a začal obchodovať s odevmi, ktoré jeho meno urobili nesmrteľným. Ako hovoria v múzeu, „objavil svoju zlatú žilu - látku“. (čtk)