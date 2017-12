Pražské divadlo Síť uvedie novú slovenskú hru Chorá krv

BRATISLAVA 20. augusta (SITA) - Ukážku česko-slovenskej spolupráce mladých divadelníkov prinesie

20. aug 2003 o 18:30 SITA

22. augusta slovenská premiéra hry Mareka H. Eliáša Chorá krv. Hru slovenského autora, novinára a talentovaného literáta o cene a hodnotách ľudského života naštudovalo pred pár mesiacmi pražské divadlo Síť. Bratislavskému publiku ju ponúkne v piatok o 19:00 v Dome kultúry Kramáre na Stromovej ulici.

Hra Chorá krv ako tvrdí jej autor Marek H. Eliáš postaví proti sebe dvoch mužov s chorou krvou. Prvý Gabriel (Petr Glare Mejsnar), upír, je takmer nesmrteľný. Druhý Roman (Silvester Matula), HIV pozitívny, je smrteľný až príliš. Stretnutie s Gabrielom dodá Romanovi novú silu a rozhodne sa prenasledovať smrť. Obaja sa musia pobiť so svojimi strachmi - z umierania, zo smrti. Predovšetkým však so strachom zo života. Z toho, čo so sebou prináša, vrátane správnych a zlých rozhodnutí, ktorých následky si musí každý niesť sám. Príbeh tak otvára množstvo problémov, čím ho podľa režiséra Réžia Jakuba Malého robí zaujímavým pre každého diváka.

Ako pre agentúru SITA povedal dramatik Marek H. Eliáš, námet hry pramení z prirodzeného ľudského záujmu o smrť. Odpoveď na odvekú otázku sa snažil získať v hre vyhrotením situácie. Postavil proti sebe HIV pozitívneho človeka a nesmrteľného upíra, na čo publikum pražskej premiéry reagovalo veľmi pozitívne. "Chýr sa zjavne rozniesol, pretože na reprízy chodí viac ľudí, ako ich bolo na premiére," dodal Eliáš, ktorý s napätím očakáva reakcie bratislavských divákov.

Divadlo Síť nastúpilo na pražskú divadelnú scénu v roku 2001 a v súčasnosti hrá vo Vinohradskom kavárenskom divadle. Jedným z jeho cieľov je prinášať divákom českú ako aj slovenskú dramatickú tvorbu. Chce sa ako hovorí jeho tím "premeniť na československé divadlo s československými hrami."