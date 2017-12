Eminem nakrútil mäkké porno a nie je na to hrdý

21. aug 2003 o 0:02 TASR

New York 20. augusta (TASR) - Raper Eminem sa hnevá. Na verejnosť prenikli informácie, že nakrútil softporno s názvom Girls Gone Wild. Ako to už pri takomto druhu filmov býva, o kvalitných hereckých výkonoch nemôže byť ani reči, čo niekomu vadí, inému nie. Pritom aj Eminemov kolega Snoop Dogg pred rokmi účinkoval vo videosérii, kde malo hlavné slovo nežné pohlavie. A na rozdiel od ďalšieho rapera Slima Shadyho je na svoje dielo aj hrdý. Eminem však nechce, aby jeho nie až tak dokonalý výkon niekto videl a hrozí dôsledkami. Filmoví experti sa domnievajú, že spevák si po úspešnom titule 8 Mile nechce zmariť šance na účinkovanie v ďalších filmoch. Firma Mantra Entertainment, ktorá Girls Gone Wild produkovala, však tvrdí, že s výsledkom porna v štýle shady nie je vôbec spokojná a preto sa aj tak nedostane na trh. Tisíce ženských a možno aj mužských divákov sa tak budú ďalej pýtať, ako asi vyzerajú intímne časti Eminemovho tela.