Namiesto väzenia štúdio

Môže byť rád, že najbližšie mesiace nestrávi za mrežami, ale so svojou novou skupinou. Spevák Scott Weiland, bývalý člen Stone Temple Pilots vyviazol v utorok za prechovávanie tvrdých drog iba s trojročnou podmienkou. Weiland sa tak môže naplno venovať ..

21. aug 2003 o 10:00 PETER BÁLIK

Scott Weiland. FOTO – ROLLING STONE

Môže byť rád, že najbližšie mesiace nestrávi za mrežami, ale so svojou novou skupinou. Spevák Scott Weiland, bývalý člen Stone Temple Pilots vyviazol v utorok za prechovávanie tvrdých drog iba s trojročnou podmienkou. Weiland sa tak môže naplno venovať projektu Velvet Revolver, ktorý v súčasnosti zamestnáva stránky amerických hudobných časopisov. Okrem Weilanda v tejto superskupine hrá Slash, Duff McKagan a Matt Sorum, všetko bývalí členovia legendárnych Guns‘n‘Roses!

„To, čo sa stalo Scottovi, sa týka aj nás. Všetci sme tým už v minulosti prešli,“ povedal na tlačovej konferencii pred debutovým koncertom skupiny basista McKagan. Možno aj preto nie je prísny na Weilanda, ktorého problémy s heroínom a alkoholom sa tiahnu od začiatku jeho hudobnej dráhy v 90. rokoch, keď svet ohúril ako spevák tvrdých grungeových Stone Temple Pilots.

Skupina sa v roku 2001 rozpadla práve vďaka Weilandovej heroínovej záľube. Drogy sa spevák nezbavil ani po niekoľkých odvykacích kúrach. Bez ohľadu na to dostal pozvánku od Slasha, McKagana a Soruma, ktorí hľadali speváka pre nový projekt.

Všetci však veľmi dobre vedeli, že budúcnosť skupiny sa bude odvíjať od toho, ako dopadne súd v prípade Weilandovho najnovšieho drogového deliktu. Sedemnásteho mája tohto roku polícia v jeho aute našla veľké množstvo heroínu a kokaínu. Superskupina o mesiac neskôr odohrala v Los Angeles prvý koncert a v štúdiu natočila niekoľko piesní, z ktorých dve sa objavili na soundtrackoch k filmom Hulk a Italian Job.

Súd však dopadol pre Weilanda dobre, namiesto väzenia bude musieť podstúpiť „iba“ odvykaciu kúru. A tak sa Velvet Revolver môžu naplno venovať prípravám nového albumu, ktorý by sa mal objaviť začiatkom nového roku. Samozrejme, ak Weiland opäť niečo nevyvedie. „Bolo by to skvelé, ak by pokračovali. Ich koncert je niečo ako zápas basketbalového All Stars teamu,“ povedal pre AP jeden z fanúšikov.