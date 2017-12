Víkendové festivaly

kde sa dobre zabaviť

21. aug 2003 o 14:00

4 živly

Názov seminára je Neviditeľné mestá a témou filmové mestá. Cieľom organizátorov piateho ročníka však nie je len prehliadka vybraných filmových miest. Nezaujímajú ich iba rôzne viditeľné podoby mesta vo filme, ale ako sa prostredníctvom určitého miesta dokážu odkrývať odlišné praktiky nášho ne-každodenného života, aké prežívanie, emócie, predstavy, spomienky, snívanie, ale i nočné mory mesto v človeku prebúdza alebo intenzifikuje. Zaujíma ich miesto, ktoré akumuluje životné skúsenosti, aby sa samo stalo „charakterom“. Tohtoročný seminár preto nazvali Neviditeľné mestá, a tým ho koncipovali aj ako poctu Talianovi Italovi Calvinovi a jeho slávnej rovnomennej knihe.

Termín: 21. – 24. 8.

Miesto: Banská Štiavnica.

Filmy: Dni zatmenia ruského režiséra Alexandra Sokurova (1988), Mulholland Drive Davida Lyncha (2001), Panelstory aneb jak se rodí sídliště Věry Chytilovej (1979), Psie dni Ulricha Seidla (2001), 66 sezón Petra Kerekesa (2003), Pôvod sveta Kataríny Kerekesovej (2002) a premiéra česko-slovensko-francúzskeho filmu Lesní chodci Ivana Vojnára (2003).

Hodokvas

Hudobný a multimediálny festival, čo sľubuje, že bude Woodstockom.

Termín: 21. – 23. 8.

Miesto: Festivalové mestečko na Malackej ceste v Pezinku.

Vstupné: Predpredaj: 399 Sk, na mieste: 499 Sk, vstup vo štvrtok: 199 Sk, vstup v sobotu: 349 Sk

Vystúpia: Davová Psychóza, B3, Horkýže slíže, Mňága a Žďorp, Visací Zámek, Tichá Dohoda (Česká republika), Phil Shöenfelt and Southern Cross (Veľká Británia/Česká republika), Polemic, Support Lesbiens, Štvanec and Skunk Funk Crew, Názov stavby, Tornádo Lue, Zóna A, Last Days of Jesus, Malevil, Másfél.

Informácie: www.hodokvas.sk

Stupavský širák

Country, folk a divoký západ.

Termín: 22. – 23. 8.

Miesto: Stupava, amfiteáter.

Vystúpia: Poutníci, Fleret, Zuzana Navarová, Belasí, Heawens Shore, Samson a jeho parta, The Colt, František Nedvěd, Taxmeni, (Česká republika), Bukasový Masív, Bokomara.

Informácie: www.stupavskysirak.szm.sk

Bee Free 2003

Festival elektronickej tanečnej hudby.

Termín: 23. 8.

Miesto: Bratislava, Incheba.

Vstupné: Od 12.00 h do 00.00 h, vstup zadarmo.

Vystúpia: 120 dídžejov, päť tanečných pódií.

Informácie: www.beefree.sk

Eurotrialog

Hudobný festival na hraniciach.

Termín: 22. – 23. 8.

Miesto: Amfiteáter Mikulov.

Vystúpia: Ground/Lift (Rakúsko), Luboš Pospíšil & Boh. Zatloukal; Vega; Divoký srdce, Echt! Hudba Praha, Skrytý půvab byrokracie, Ty syčáci, Ester Kočičková & Lubomír Nohavica, Gothard, MCH Band, Ta Jana z Velké Ohrady, Psí vojáci, Traband, Nahoru po schodišti dolů band (Česká republika), Dlhe diely (Slovensko).

Vstupné: 150 Kč, 200 Kč.

Informácie: www.eurotrialog.cz

Trutnov – Open Air Music Festival

Jeden z najznámejších hudobných festivalov v Českej republike so zvučnými menami, venovaný Druhej kultúre.

Termín: 22. – 24. 8.

Miesto: Trutnov.

Vystúpia: Suicidal Tendencies, Clawfinger, Ten Years After, Psí vojáci, J.A.R., The Plastic People of The Universe.

Vstupné: 750 Sk v bratislavskej predajni Dr. Horák.

Informácie: trutnov.openair.cz

O festivale ARFOHUTAVU viac zajtra. (zk)