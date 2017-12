Chcem prepájať mesto s vidiekom

Keď človek vie, že ide o multikultúrny festival, nie je rozlúštenie jeho zdanlivo krkolomného názvu ARFOHUTAVU až také náročné. Architektúra, fotografia, hudba, tanec a ...

22. aug 2003 o 15:00 ALEXANDER BALOGH

Z tvorby Ľuba Stacha, prezentovanej na výstave ĽS 90-te v rámci festivalu ARFOHUTAVU 2003 v Uhroveckej doline. FOTO - PETER ANDEROVSKÝ

Keď človek vie, že ide o multikultúrny festival, nie je rozlúštenie jeho zdanlivo krkolomného názvu ARFOHUTAVU až také náročné. Architektúra, fotografia, hudba, tanec a výtvarné umenie tvoria skladačku podujatia, ktoré bude oddnes do nedele v susediacich obciach Kšinná a Závada pod Čiernym vrchom na konci Uhroveckej doliny pri Bánovciach nad Bebravou. „Je to atypický festival, ktorý charakterizuje prepájanie - rôznych umeleckých médií, minulosti s prítomnosťou, mladých i starších ľudí a hlavne mesta s vidiekom,“ hovorí riaditeľ podujatia Ľubo Stacho.

Hľadanie spätnej väzby

Kde hľadať motiváciu aktívneho fotografa a vysokoškolského pedagóga, aby sa pustil do takéhoto veľkého projektu, kde absencia tradície, a teda aj medializácie sa spoľahlivo odrazila v nezáujme sponzorov? „Kedysi, v minulom režime, sme boli celí šťastní, keď bola možnosť usporiadať nejakú neoficiálnu výstavu, v bytoch, pivniciach, často mimo miest,“ vysvetľuje. „Fotograf Jindřich Štreit, ktorý vtedy robil niečo podobné na moravskom hrade Sovinec, to doviedol do takej perfektnosti, že vidiecki ľudia si našli cestu k modernému umeniu a mnohí nakoniec chodievali kvôli výstavám až do Prahy. Ďalším motívom pre mňa bolo vrátiť výsledky prác tvorivých dielní mojich študentov, ktoré sme mali v Uhroveckej doline, do prostredia, kde vznikali, spoznať tú spätnú väzbu.“

Hoci ide o trojdňový festival, kľúčová bude sobota, keď sú na programe vernisáže výstav a koncerty. Rudo Sikora oficiálne sprístupní monumentálnu maľbu na kamennom múre miestnej chalupy, Ľubomír Stacho pripomenie svoju tvorbu z deväťdesiatych rokov, Stanislav Filko upozorní na kvality kultúrnej tradície Uhroveckej doliny či Jindřich Štreit sa predstaví fotografickým cyklom Česko-slovenská dedina.

Trpezlivá dramaturgia

„Osmičku výstav dopĺňajú kolektívne expozície dizajnu, ďalej dvadsiatich slovenských architektov, veľkoformátové kreslenie svetlom na fasádach domov či mailartový projekt vyše stovky umelcov z devätnástich krajín.“ Večer bude patriť hudbe a tancu, na koncerte sa okrem iných predstavia aj členovia bývalého Slnovratu Miloš Janoušek, Dušan Valúch, Karol Svozil a Martin Mašek či skupina Pressburger Kletzmer Band, oživujúca tradičnú židovskú hudbu. „Okrem spomenutých i nespomenutých vystavujúcich a účinkujúcich umelcov sa na festivale zúčastnia v úlohe kurátorov Alena Vrbanová, Štefan Šlachta, Ferdinand Chrenka, Tamara Žišková a očakávam, že sa do Uhroveckej doliny prídu pozrieť aj ďalší kolegovia,“ dodáva Ľubo Stacho.

Priebeh vlaňajšieho nultého ročníka bol pre neho aj napriek zdržanlivej odozve domácich, ale zároveň ich veľkému záujmu („V knihe návštev bolo množstvo podpisov, ale takmer žiadne vyjadrenia.“), dostatočným dôvodom skúsiť to ešte raz. „Vnímanie súčasného umenia na vidieku je dosť zložité, a tak dramaturgia musí diváka trpezlivo učiť diváka, o čo ide v súčasnom kumšte. Na druhej strane vidiecke prostredie pôsobí veľmi uvoľňujúco a je ideálne pre nové inšpirácie, preto sem chceme pritiahnuť čo najviac ľudí z mesta. Mesto nech sa snaží pochopiť vidiek a ten nech zasa pracuje na sebe, aby nemusel závidieť mestu.“

Z PROGRAMU FESTIVALU



Film a video festival - 23. 8. o 9.00 h, Obecný úrad Kšinná

20 slovenských architektov 20. storočia - 23. 8. o 10.00 h, Dom kultúry Kšinná

Humanita (výstava dizajnu) - 23. 8. o 10.30 h, Dom kultúry Kšinná

Jindřich Štreit: Česko-slovenská dedina - 23. 8. o 11.00 h, zasadacia sieň Poľovníckeho združenia v Kšinnej

Stanislav Filko: Pocta regiónu - 23. 8. o 12.00 h, Kšinná a Závada pod Čiernym vrchom

Rudolf Sikora: Kolobeh života - 23. 8. o 12.00 h, Závada pod Čiernym vrchom

Mailartový projekt - 23. 8. o 12.30 h, Základná škola Závada pod Čiernym vrchom

ĽS 90-te - 23. 8. o 13.00 h, Základná škola Závada pod Čiernym vrchom

Kreslenie svetlom - fasády domov v Závade pod Čiernym vrchom

Prehliadka románsko-gotického kostolíka, Kšinná

Koncert Od folklóru k folku - 23. 8. o 19.00 h, Kultúrny dom Kšinná (Bukovina, Jednofázové kvasenie, Martin Mašek, Pressburger Kletzmer Band)