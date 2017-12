Svätý hriešnik Mickey Rourke

Musel najskôr hlboko padnúť, aby pochopil, že je rodeným hercom. Úlohou mixovača drog vo filme Spun slávi štyridsaťsedemročný Mickey Rourke v týchto dňoch triumfálny comeback. Od začiatku deväťdesiatych rokov nebol tak výrazne prítomný na filmovom plátne

22. aug 2003 o 8:30 JOAL RYAN, reuters

FOTO - MOVIEWEB

ako dnes. Vo filme Spun privádza v kovbojskom kostýme publikum do nadšenia. Len o mesiac neskôr sa predstavil ako fascinujúci gangster vo filme Once Upon a Time in Mexico. Ale návrat Mickeyho Rourka by nemohol byť taký slávny, keby jeho predchádzajúci pád nebol taký hlboký.

Mickey Rourke ušiel z domu, keď mal devätnásť. Bol v permanentnej vojne nielen s nevlastným otcom, ale aj s piatimi nevlastnými bratmi. Jeho východiskom bol box. Boxovaním si síce získal rešpekt, ale ako perspektíva to viedlo hlavne do podsvetia. Skúsil herecké šťastie v New Yorku, prijali ho do filmových štúdií. Koncom sedemdesiatych rokov odišiel do Los Angeles a po pár drobných rolách si tu ktosi predsa len všimol jeho temnú charizmu a neúnavnú schopnosť improvizácie.

V osemdesiatom piatom sa teda predstavil v hlavnej úlohe ako cholerický policajt v Roku draka Michaela Cimina. O rok neskôr prišiel film, ktorý urobil z Rourka erotický symbol celej jeho generácie: 9 a 1/2 týždňa. V Anjelskom srdci hral Fausta spolu s Mefistom De Nirom.

Pritom neustále narážal na osudové nedorozumenie: „Pre mňa bolo herectvo umeleckou formou, hľadaním pravdy. Lenže vo filmovej brandži sa všetko točí len okolo priemernosti,“ povedal agentúre Reuters. Odmietol priateľskú radu Sylvestra Stalloneho dívať sa na to celé ako na biznis. Bojoval so systémom, nadával producentom, pri nakrúcaním mal výbuchy zúrivosti. Pod kožou sľubnej hviezdy bol netrpezlivý bitkár z geta, ktorým snáď nikdy neprestal byť.

Čo ako pohŕdal povrchnosťou, nezadržateľne sa s ňou zaplietal. Chránil ho sprievod šiestich bodyguardov, zlatom potiahnutý rolls royce, luxusné vily. Rourke sa stal väzňom zlatej klietky. Aby si ju udržal, bral tie najabsurdnejšie roly. Roku 1991 napríklad v Harley Davidson and the Marlboro Man, v ktorom zarobil hrdých 2,6 milióna dolárov. „Sám som bol zo seba sklamaný, že som sa na niečo také dal,“ tvrdí pre agentúru.

Pri nakrúcaní sa zoznámil s modelkou Otis Carré, oženil sa s ňou, manželstvo bolo dramatické a plné problémov. Hral v béčkových akčných dielach ako Double Team s Jeanom Claudom van Dammom. Začal znovu profesionálne boxovať. Ako neskôr povedal, pomohlo mu to znovuzískať vnútornú disciplínu a skrotiť vlastných démonov.

Ujali sa ho tí, čo ho kedysi našli: do menšej roly ho obsadil Francis Ford Coppola a aj Jack Nicholson mu dal malý výstup. Keď mu Steve Buscemi dal hrať transvestitu, mačo Rourke sa vlastnoručne namaľoval - pri každej príležitosti spravil niečo nečakané, rozvinul rolu, čím väčšinou všetkých nadchol ako pri Once Upon a Time in Mexico.

Niekoľkokrát sa rútil do prázdna, a vždy sa z toho vyškriabal. Vnútorné napätie drží na uzde pravidelným navštevovaním katolíckej svätej omše, bodybuildingom a psychoterapiou. Má povesť márnotratného syna, ktorý zasa našiel správnu cestu. A keď to takto ďalej pôjde, ešte si zahrá aj pápeža.