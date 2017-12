Vanessa Williamsová sa musí rozhodnúť pre povolanie matky alebo kariéru

22. aug 2003 o 18:00 TASR

New York 22. augusta (TASR) - Známa americká herečka a speváčka Vanessa Williamsová prežíva podobne ako väčšina pracujúcich matiek vnútornú dilemu - musí si vybrať medzi profesionálnou kariérou a povolaním matky.

Keď 40-ročná šarmantná kráska pracuje, má výčitky, že nie je so svojimi deťmi. Keď je doma, uvažuje pre zmenu nad tým, či sa ešte niekedy vráti do práce. Ako sama tvrdí, je to neustály boj.

Williamsová má ako herečka na svojom konte filmy Shaft a Soul Food. Chystá sa tiež napísať desať častí polhodinového seriálu televíznej stanice NBC Boomtown.

Úspešná herečka má z prvého manželstva tri deti a dcéru s druhým manželom Rickom Foxom. Ten má syna z predchádzajúceho vzťahu.

