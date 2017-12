Hollywoodsky režisér Billy Crystal napíše dve knihy pre deti

22. aug 2003 o 17:30 TASR

New York 22. augusta (TASR) - Známy hollywoodsky režisér Billy Crystal (55) je najnovšou celebritou, ktorá napíše knihu pre deti. Režisér už s vydavateľstvom HarperCollins uzavrel kontrakt na dve knihy.

"Narodenie mojej vnučky má primalo k tomu, aby som začal tvoriť veci, ktoré bude milovať," tvrdí novopečený starý otec, ktorému sa nedávno narodila prvá vnučka Ella.

Na jar vydá vydavateľstvo HarperCollins Crystalovu knihu s názvom I Already Know I Love You (Už viem, že ťa milujem) venovanú všetkým starým rodičom a vnúčatám na svete. Úspešný filmový tvorca sa potom pustí do písania druhej knižky.

Medzi celebrity, ktoré už majú na svojom konte rozprávky pre deti, patrí napríklad herečka Jamie Lee Curtisová, či kráľovná popu Madonna, ktorej dielo pre deti The English Roses (Anglické ruže) uzrie svetlo sveta na budúci mesiac.

