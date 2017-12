Keď ani vlastná mať nerozumie

Slovenská rapová scéna už nie je v plienkach ako pred niekoľkými rokmi, keď vyšla vôbec prvá rapová kompilácia Zvuky ulice (Monitor/EMI). Tá bola síce príliš pubertálna na to, aby sa dala brať vážne, ale uplynulo už dosť času, aby z mladých ...

23. aug 2003 o 0:00 PETER BÁLIK

Helicó.

FOTO - MILLENIUM RECORDS

Slovenská rapová scéna už nie je v plienkach ako pred niekoľkými rokmi, keď vyšla vôbec prvá rapová kompilácia Zvuky ulice (Monitor/EMI). Tá bola síce príliš pubertálna na to, aby sa dala brať vážne, ale uplynulo už dosť času, aby z mladých nádejí vyrástli osobnosti scény. Namiesto nich tu máme Helica.

Východoslovenský raper pôsobil v skupine D-Night, ktorá sa zviezla na nechutnom dancefloorovom šialenstve deväťdesiatych rokov. Po krátkom období v Shazz crew sa vydal na sólovú dráhu. Rapuje výhradne po anglicky, dokonca v černošskom slangu, a na svoj debutový album My Philosophy si dal logo o nevhodnosti textov, ktoré je skoro na každej americkej rapovej nahrávke - to asi preto, že chce pôsobiť autenticky.

Už jeho imidž napovedá, že Helicó má od dieťaťa ulice ďaleko. Vyzerá skôr ako model, ktorý viac času trávi v obchode značky Kenvello ako v nahrávacom štúdiu. Jeho snaha o dokonalý americký rap je maximálna, výsledok je však minimálny. Slová sa strácajú do nenávratna, hlavne keď rap by mal byť priamočiarou výpoveďou, hrou so slovami s množstvom prekvapivých slovných zvratov. Ale to, čo praktizuje Helicó, znie ako naučené frázy, ktoré už poznáme od raperov na MTV. Helicó využíva všetky rekvizity, ktoré charakterizujú súčasné rapové nahrávky, zvuky mobilov, dokonca vrtuľníka, čo vyznieva v porovnaní so slovenským prostredím smiešne až trápne.

Vypočujte si Trosky a ich skladbu Atmo rytmo, hýriacu vtipom, ostrosťou a nadhľadom. Popri nej Helicóve vety vyznievajú ako nesúvislé mrmlanie v duchu príslovia „ani vlastná mater mu nerozumie“.

Pesničkám nepomáha ani výpomoc kolegov zo slovenského šoubiznisu (Dara Rollins, Lasky z Pary, Tina alebo Misha) rovnako ako strnulá produkcia Mariána Kachúta.

Slovenskú rapovú scénu dnes tvoria predovšetkým Trosky, na ktorých druhý album sa stále čaká, nádejní Skunk Funk Crew a formácia Názov stavby. V slovenských vydavateľstvách sa zatiaľ - s výnimkou debutovej nahrávky Trosiek (Sony Music Bonton) - nenašiel nik, kto by na ňu zareagoval.

Namiesto toho majors strácajú čas a peniaze na umelé projekty. Helicóv debut je pokusom vydavateľstva Millenium records o vytvorenie ďalšej postavičky, ochotnej poskakovať pri vyhlasovaní nezmyselných televíznych cien slovenskej smotánky.

Helicó je vraj druh baktérie. Dúfajme, že telá slovenských poslucháčov sú dostatočne imúnne, aby sa v nich Helicó usídlil na dlhší čas.