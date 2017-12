Nový Tom Waits

LOS ANGELES - Na nový album jedinečného amerického pesničkára Toma Waitsa si jeho fanúšikovia budú musieť počkať. Jeho materská firma Anti Records ho naplánovala až na marec 2004. Keď všetko pôjde podľa plánu, bude to jeho ďalší radový album od Mule ...

23. aug 2003 o 0:00

LOS ANGELES - Na nový album jedinečného amerického pesničkára Toma Waitsa si jeho fanúšikovia budú musieť počkať. Jeho materská firma Anti Records ho naplánovala až na marec 2004. Keď všetko pôjde podľa plánu, bude to jeho ďalší radový album od Mule Variations z roku 1999, ktorý sa dostal až na tridsiate miesto amerického rebríčka a predalo sa ho okolo tristoštyridsaťtisíc kusov.

Album vyhral dve ceny Grammy za najlepšiu folkovú nahrávku a alternatívny album. Minulý rok Waits vydal zo svojho archívu naraz dva albumy Blood Money a Alice, ktoré napísal so svojou ženou Kathleen Brennanovou pre divadelné hry režiséra Roberta Wilsona. Waits sa tento rok ešte objaví na pripravovanom albume Blind Boys of Alabama Go Tell it on the Mountain. (peb)