BeeFree party "obsadila" bratislavskú Inchebu

Bratislava 24. augusta (TASR) - Bratislavská Incheba v sobotu "žila" elektronickou tanečnou hudbou. Jej priaznivci sa v areáli stretli na open-air party ...

24. aug 2003 o 15:21 TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Bratislavská Incheba v sobotu "žila" elektronickou tanečnou hudbou. Jej priaznivci sa v areáli stretli na open-air party BeeFree, ktorá oslavovala už piate výročie.

"Elektronicky naladení tanečníci" si mohli vybrať zo šiestich stánkov hudby, kde im svoju produkciu ponúkalo okolo 140 DJďs. Pod pódiami to vrelo už od poludnia a prítomní sa mohli predviesť nielen vo svojich módnych kreáciách, z ktorých mnohé hýrili rôznymi farbami, ale čo to v tanečných rytmoch okuknúť aj od "konkurencie". Niektoré sporo odeté dámy dali mužskému oku zabrať, podaktorí páni zasa stavili na výstrednosť svojich modelov i tanca. "Na túto akciu chodím pravidelne. Je tu výborná atmosféra, veľa ľudí a dá sa dobre odreagovať," nechal sa počuť 18-ročný Peter, ktorý na party prišiel aj so svojou sestrou Zuzanou. Obidvaja sa náležite pripravili a okrem dobrej nálady si špeciálne na túto akciu zaobstarali aj extravagantné kostýmy.

Od party v roku 1999, kedy si na svoje prišli zhruba tri tisícky ľudí, jej obľúbenosť u všetkých vekových skupín z roka na rok rastie. Zvyšuje sa i počet DJďs, pre ktorých je účasť na BeeFree záležitosťou prestíže, a teda hrajú bez nároku na honorár. Základnou myšlienkou je otvorenosť pre všetkých návštevníkov, čiže "be free", a preto party s voľným vstupom nemala takmer žiadne obmedzenia, ani napríklad v súvislosti s konzumáciou prinesených nápojov.

Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.