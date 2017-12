CD

nové CD na trhu

25. aug 2003 o 14:00

Neil Young – On the Beach, Hawks and Dowes, Re-ac-tor, American Stars N Bars

Warner Brothers 2003

Kanadský pesničkár Neil Young sa v súčasnosti venuje svojmu novému albumu Greendale, ktorý je akousi malou rockovou operou o jednej americkej rodine. Album už vyšiel v polovici augusta v Severnej Amerike, ale do Európy sa dostane až v septembri. Čakanie na túto novinku sa dá skrátiť jeho štyrmi albumami z minulosti, ktoré po prvýkrát vychádzajú vo formáte CD. Vraj Young so svojimi starými nahrávkami On the Beach, Hawks and Dowes, American Stars N Bars otáľal, pretože sa mu nepáčil zvuk, ktorý poskytuje digitálne CD.

Najznámejším a najočakávanejším albumom je bezpochyby On the Beach, ktorý gitarista americkej skupiny R.E.M. Peter Buck označil za svoj najobľúbenejší z histórie rockovej hudby. Vyšiel v roku 1973, neobsahuje žiaden veľký hit, ale obstojí ako celok. Young sa prejavuje ako originálny pesničkár, milujúci rock, country, folk, ktorému nechýba potrebná špina za nechtami. Skutočný Youngov hit sa nachádza až na American Stars N Bars. Volá sa Like A Hurricane a patrí k Youngovým najlepším skladbám vôbec. Re-ac-tor a Hawk and Doves, prvý s drsnou sprievodnou skupinou Crazy Horse a druhý z roku 1971, je lahôdkou pre zberateľov, ktorí by si radi doplnili zbierku vydaných Youngových nahrávok.

Annie Lennox: Bare

J – Records 2003

Je to neuveriteľné, ale na nový album škótskej speváčky Annie Lennoxovej s názvom Bare s novými pesničkami sa čakalo dlhých 11 rokov. Táto nenahraditeľná hudobníčka, známa aj z pôsobenia v skupine Eurythmics s Davom Stewartom, nahrala svoj najosobnejší album. Bare má komornú atmosféru, jednoduchú inštrumentáciu. Jediné, čo je v popredí, je jej nenapodobniteľný spev a bohaté vokálne aranžmány, ktoré vždy charakterizovali jej skladby, vrátane aktuálneho singla Pavement Cracks. Lennoxová zažila pred dvomi rokmi možno svoje najväčšie životné sklamanie, keď sa rozišla so svojím manželom. Bare je akousi prehliadkou jej vnútorných monológov uprostred elektrických rytmov a syntetických zvukov, miestami odkazujúcich na Eurythmics i na súčasné trendy. Album však nepôsobí chladne, je výpoveďou vzťahu, ktorá sa môže týkať každého človeka.

Black Rebel Motorcycle Club – Take Them on Your Own

Virgin 2003

Sanfranciská skupina Black Rebel Motorcycle Club je americkou hudobnou tlačou označovaná za odchovanca britskej gitarovej scény, presnejšie britských hlučných „dvojakordových“ skupín, ktorých začiatky siahajú až do polovice 80. rokov (Primal Scream, Jesus and Mary Chain). V skutočnosti má bližšie k ich americkým kolegom The Strokes alebo The White Stripes, ktoré v súčasnosti udávajú trendy modernej rockovej hudby. Black Rebel Motorcycle Club sú z tejto trojky možno najmenej talentovaní, hrajú na aktuálnom Take Them on Your Own však na doraz a pokúšajú sa zo svojich gitár vyžmýkať maximum. Možno aj preto o nich americkí kritici tvrdia: „Buďme radi, že máme aspoň túto skupinu.“ (peb)