Andy Warhol zakotvil už aj v Trnave

25. aug 2003 o 11:00

K účastníkom predošlých ročníkov trienále patrí aj rakúsky autor Carlos Toledo.

Na piatom ročníku trienále plagátu sa predstaví rekordný počet vystavujúcich - až 489 autorov zo štyridsiatich krajínOd 4. septembra až do 23. novembra sa stane Trnava opäť cen-trom svetového plagátu. Na piatom ročníku Trienále plagátu Trnava 2003 sa zúčastní rekordný počet 489 vystavujúcich autorov zo štyridsiatich krajín a návštevníkov v dvoch priestoroch hlavného organizátora Galérie Jána Koniarka: v Kopplovom kaštieli a Synagóge – Centre súčasného umenia, ako aj v Dome Spoločnosti Ježišovej čaká 1124 exponátov.

Premiéra podujatia v roku 1991 bola „len“ prehliadkou domácej tvorby, no vysoká úroveň vystavených prác bola dostatočným dôvodom rozšíriť ho už v ďalšom ročníku o medzinárodný rozmer. Pamätníci pripomínajú, že diváci si vtedy mohli plagáty pozrieť priamo aj vo výkladných priestoroch obchodného domu Jednota a naplnili tak okrídlenú vetu o tom, že ,,plagát je múzeum na ulici“. Trienále ďalšími pokračovaniami pevne zakotvilo vo svetovom kalendári rešpektovaných výtvarných akcií. „Toto podujatie sa dnes radí k najvýznamnejším výstavám plagátu, akými sú napríklad trienále v japonskej Toyame, či bienále v Mexiku, alebo vo Varšave,“ hovorí kurátorka trnavského trienále Mária Rišková.

Aj v tomto ročníku bude medzinárodná súťažná prehliadka rozdelená do dvoch kategórií – na profesionálnych grafických dizajnérov a poslucháčov výtvarných škôl, pričom Slovensko bude reprezentovať šestnásť profesionálnych výtvarníkov a 63 študentov. Po prvýkrát sa na trienále zúčastnia umelci z Bosny a Hercegoviny, Iránu, Írska a Spojených arabských emirátov, v študentskej kategórii sú nováčikmi autori z Japonska a Číny. „Trienále nie je ohraničené témou, no v ďalšom ročníku to už asi nebude platiť,“ pokračuje Mária Rišková.

Hlavná cena súťaže, ktorá sa udeľuje v oboch kategóriách, sa tohto roku premenovala na Cenu Andyho Warhola, ktorého tvorba symbolicky prepája Slovensko so zvyškom sveta i voľné umenie s dizajnom. O cene rozhodne medzinárodná porota v zložení Fang Chen (Čína), Lex Drewinski (Nemecko/Poľsko), Finn Nygaard (Dánsko), Radomír Postl (Česká republika) a Vladislav Rostoka (Slovensko).

Spomínané „warholovské“ premostenie žánrov dizajnu a voľného umenia sa objavuje i pri sprievodných akciách (prednášky, autorské výstavy, happening, workshop), ktoré sa budú konať nielen v Trnave, ale aj v Bratislave. „Snažili sme sa, aby trienále ešte viac ožilo, práve vďaka jeho bohatému programu získava charakter festivalu,“ hovorí Mária Rišková.

ALEXANDER BALOGH